Christian Horner: Lob für McLaren und Oscar Piastri

Red Bull Racing-Star Max Verstappen hat im vergangenen Jahr die Formel 1 dominiert, Glanzpunkte konnten aber auch andere Piloten setzen, betonte Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner unlängst.

21 von 22 Saisonrennen hat Red Bull Racing im vergangenen Jahr gewonnen, für 19 davon war Zugpferd Max Verstappen verantwortlich, der seinen dritten WM-Titel in Folge in weltmeisterlicher Manier erobert hat. Das lag nicht allein am starken Dienstwagen, den der Niederländer hatte. Verstappen hat mehr als doppelt so viele Punkte gesammelt wie sein Teamkollege Sergio Pérez im baugleichen Auto. Der Mexikaner belegte dennoch den zweiten Platz in der WM-Tabelle.

Glänzen konnten aber auch andere Piloten, so schaffte es etwa Carlos Sainz mit einer klugen Vorgehensweise in Singapur als Erster über die Ziellinie. Der Spanier war der Einzige, der 2023 neben dem Red Bull Racing-Duo einen GP-Sieg einfahren konnte. Bei den Sprints war Oscar Piastri der Einzige Pilot, der abgesehen von Verstappen und Pérez einen Sieg feiern durfte.

In Katar setzte sich der Rookie aus dem McLaren-Team erst im Sprint-Shootout und später im Mini-Rennen durch. Den GP am Sonntag beendete er auf dem Wüstenkurs auch als Zweiter. Dafür kassierte der 22-Jährige aus Melbourne viel Lob. Auch Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner lobte im «Sky Sports F1»-Interview: «Ich denke, McLaren hatte eine großartige zweite Jahreshälfte.»

«Es gab Zeiten, in denen sie unser grösster Konkurrent waren. Sie haben ihr Team verstärkt und Rob Marshall, der lange bei uns war, wird eine Bereicherung sein, aber es geht nicht nur um eine Person. Es gibt sieben- oder achthundert Leute in einem Formel-1-Team und es braucht das ganze Team, um nach vorne zu kommen. Mit Lando Norris und Oscar Piastri — der als Rookie wirklich beachtlich war – könnten sie 2024 durchaus ein Faktor sein», fügte der Brite an.

Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island