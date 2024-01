Lando Norris, Oscar Piastri (McLaren): Hunde knurren

​Der Engländer Lando Norris hat mit McLaren eine hervorragende Saison gezeigt (sechs zweite Ränge, WM-Sechster), aber der junge Oscar Piastri rückt ihm unangenehm auf die Pelle. Da ist Krach programmiert.

Eigentlich hätte Lando Norris 2023 seinen ersten Grand Prix gewinnen müssen. McLaren erzielte im Laufe der Saison stattliche Fortschritte, und der 24-jährige Engländer Norris bedankte sich mit gleich sechs zweiten Rängen. Er wurde WM-Sechster, wie 2021.

Die Ironie an seiner erfreulichen Saison: Den einzigen F1-Sieg von McLaren eroberte nicht Norris, sondern sein junger Stallgefährte Oscar Piastri in seiner ersten GP-Saison. Der 22-Jährige aus Melbourne schnappte sich Pole und Sieg im Sprint von Katar.

Die beiden Ausnahmetalente gingen 2023 miteinander anständig um, aber es ist eine glosende Rivalität zu spüren.

McLaren-CEO Zak Brown im Rahmen einer FIA-Pressekonferenz: «Wir sind lange genug in der Formel 1, um zu erkennen, was sich da zusammenbraut. Die beiden sich überaus motiviert, und keiner will nachgeben. In Monza sind sich die zwei bedrohlich nahegekommen, um genau zu sein, haben sich ihre Autos berührt, also haben wir uns danach hingesetzt und eine Unterhaltung geführt. Ich wollte nicht darauf warten, dass so etwas noch einmal vorkommt.»

Der 52-jährige Kalifornier hat nun im Podcast KTM Summer Grill des australischen Tourenwagenpiloten Tony d’Alberto vertieft: «Wir sind uns der Rivaltät zwischen Lando und Oscar sehr bewusst. Aber Teamchef Andrea Stella und ich unterhalten uns anhaltend über dieses Thema, und ich glaube, es gehört zu den Stärken von McLaren, wie mit Piloten umgegangen wird. Auch als es letztlich mit Alonso, Sainz und Ricciardo nicht geklappt hat, konnten wir immer ein gesundes Arbeitsklima bewahren.»

«Klar wollen Norris und Piastri den Anderen schlagen, aber gegenwärtig sind wir in der Lage, dass sie sich gegenseitig antreiben und damit das Team vorwärtsbringen.»



In Monza damals kam Piastri nach einem Reifenwechsel aus der Box und schlitterte in der ersten Schikane in den Wagen von Norris.



«Da wirst du am Kommandostand schon ein wenig nervös», gibt Zak Brown zu. «Aber wir wissen – die beiden sind Vollprofis und werden keine Dummheiten machen. Und sollte das dennoch eskalieren, werden wir einschreiten. Es ist wie mit zwei Hunden: Wenn sie einander anzuknurren beginnen, musst du einschreiten.»





