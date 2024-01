Max Verstappen: «Ich habe Respekt vor McLaren»

​Nur wenige Male konnten in der vergangenen Saison Piloten gegnerischer Rennställe Max Verstappen und Red Bull Racing richtig ärgern. Der Weltmeister aus den Niederlanden traut für 2024 McLaren Einiges zu.

Was war das nur für eine Saison 2023! 22 WM-Läufe, 21 Siege von Red Bull Racing, 19 Mal hieß der Sieger dabei Max Verstappen. Nur fallweise waren die Fahrer von Ferrari, Mercedes, McLaren oder Aston Martin in der Lage, Max in seinem Modell RB19 in Bedrängnis zu bringen.

Aber dem 54-fachen GP-Sieger ist klar: «Es wird ganz, ganz schwierig, eine Saison wie 2023 zu wiederholen. Wir müssen davon ausgehen, dass die Gegner näherrücken.»

«Unser großes Plus war, dass wir 2023 als einziger Rennstall in fast jedem Rennen siegfähig waren», so Max im Red Bull Podcast Talking Bull. «Dahinter ging es zwischen den Verfolgern rauf und runter, einmal war das eine Team gefährlichster Rivale, dann ein anderes. Nun wird alles davon abhängen, wie sehr die Gegner im Winter zulegen können.»

«Am meisten Respekt hat mir McLaren gemacht. Wenn wir uns ansehen, wo die am Anfang des Jahres standen und wie sie nach vorne gekommen sind, dann könnten die auch in der kommenden Saison sehr stark sein.»

«Mir war immer klar: Wenn du ein Wörtchen um den Titel mitreden willst, dann müssen deine Leistungen auf gleichbleibend sehr hohem Niveau sein. Das ist uns 2023 gelungen. Aber nun fangen alle wieder bei null an. Jedes Jahr ist eine frische Herausforderung.»

«Alles wird davon abhängen, wie konkurrenzfähig das neue Auto sein wird. Aber ich habe auch 2023 viel dazugelernt, und dank mehr und mehr ganz unterschiedlichen Erlebnissen in meiner Karriere kann ich diese Erfahrung in verschiedenen Rennsituationen in die Waagschale legen.»



Max Verstappen jagt 2024 seinen vierten Titel hintereinander. Vier Titel oder mehr haben nur fünf Formel-1-Fahrer gewonnen: Michael Schumacher und Lewis Hamilton (je 7), Juan Manuel Fangio (5) sowie Alain Prost und Sebastian Vettel (je 4).



Vier Titel in Folge, das ist nur vier Piloten gelungen: Schumacher, Hamilton, Fangio und Vettel.





Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber

05. Februar: Williams

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island