Oliver Bearman: «Werde bereit sein für die Formel 1»

Ferrari-Junior Oliver Bearman hat in seiner bisherigen Rennfahrer-Karriere eine beachtliche Leistung gezeigt und 2023 seine ersten Formel-1-Kilometer zurückgelegt. Der junge Brite gibt sich selbstbewusst.

Die Saison 2023 wird Oliver Bearman nicht so schnell vergessen, denn im vergangenen Jahr durfte der erst 18-jährige Ferrari-Nachwuchsstar seine ersten Formel-1-Erfahrungskilometer sammeln. Erst war er auf der Ferrari-Hausstrecke von Fiorano in einem zwei Jahre alten Formel-1-Ferrari des Typs SF21 unterwegs, dann bestritt er die beiden ersten Trainings in Mexiko und Abu Dhabi für das Ferrari-Kundenteam von Gene Haas.

Der Brite stellte sich dabei gut an und erntete viel Lob von den Verantwortlichen des US-Rennstalls. In diesem Jahr wird er seine zweite Formel-2-Saison in Angriff nehmen, sein Debüt-Jahr in der höchsten Nachwuchsklasse hatte der Teenager mit vier Siegen und einem weiteren Podestplatz als Gesamtsechster beendet.

Dass er bereits im nächsten Jahr in die Königsklasse des Vierradsports aufsteigen soll, macht ihn nicht nervös. Er ist sich sicher, dass er die Herausforderung meistern wird. «Ich weiss, dass ich dafür bereit wäre», erklärte er selbstbewusst.

«Ich weiss, dass ich das Zeug dazu habe, aber natürlich wäre die Vorbereitung sehr wichtig und in erster Linie geht es nun darum, in der Formel 2 einen guten Job zu machen. Das ist der erste Schritt. Aber ich habe keinen Zweifel daran, dass ich bereit bin, sollte man mich brauchen», ergänzte er.

Bearman hofft auf weitere Trainings- und Testeinsätze im Formel-1-Renner in diesem Jahr. Er weiss: «Wenn du in die Formel 1 aufsteigst, fährst du gegen Jungs, die bereits viele GP-Einsätze bestritten haben und es ist kein einfacher Job, den du als Rookie meistern musst. Deshalb ist es sehr wichtig, dass ich gut vorbereitet aufsteigen werde», erklärte er gegenüber der offiziellen Formel-1-Website.

Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island