Formel-1-WM-Kampf: Schliesst McLaren zur Spitze auf?

Das McLaren-Team überraschte die Formel-1-Konkurrenten im vergangenen Jahr mit grossen Fortschritten, dennoch erklärte Teamchef Andrea Stella beim Saisonfinale: «Beim Chassis gibt es noch viel zu tun.»

Als die Saison 2023 anfing, glaubte noch keiner an ein erfolgreiches Jahr für McLaren. Denn der Rennstall aus Woking ging in den ersten fünf Rennwochenenden drei Mal leer aus und in Melbourne und Baku gab es insgesamt auch nur 14 Punkte für das Team. In Monaco musste sich die Mannschaft mit drei WM-Zählern begnügen, dann folgten wieder zwei WM-Runden, an denen es keine frischen Punkte für die Fahrer in den Papaya-Rennern gab.

Die Wende kam mit einem grossen Update, das Lando Norris in Spielberg zur Verfügung stand. Die stetige Weiterentwicklung in den folgenden Rennen sorgte dafür, dass die Briten deutlich zulegen konnten. Und am Ende durfte sich das Team, das im Vorjahr noch mit dem fünften Platz in der Konstrukteurswertung hatte Vorlieb nehmen müssen, über den vierten Platz hinter Red Bull Racing, Mercedes und Ferrari freuen.

Beim Saisonfinale in Abu Dhabi verkündete McLaren die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Motorenpartner Mercedes. Teamchef Andrea Stella erklärte dabei, dass die Entscheidung einfach war, denn mit dem aktuellen Lieferanten für die Antriebseinheit ist das Team zufrieden. Doch der Motor ist nur ein Erfolgsfaktor im hart umkämpften Formel-1-Feld, stellte er gleichzeitig klar.

«Es ist nicht so einfach, denn das ist nur einer der Faktoren, die stimmen müssen. Es ist natürlich notwendig, dass der Motor gut ist, aber daws reicht nicht. Damit man um den WM-Titel kämpfen kann, muss auch eine Menge Arbeit am Chassis geleistet werden. Ich denke, dass wir in den kommenden Jahren auf der Motoren-Seite konkurrenzfähig sein werden. Das steht fest. Deshalb haben wir diese Entscheidung getroffen. Aber beim Chassis gibt es noch viel zu tun», mahnte der Italiener.

Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island