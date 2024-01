Max Verstappen: Red Bull Racing DM01 am 15. Februar

​Nun steht auch fest, wann wir das neue Auto von Max Verstappen und Sergio Pérez zu sehen bekommen: Der 2024er Wagen vom Typ Red Bull Racing DM01 wird am 15. Februar präsentiert.

An diesem 15. Januar jagt eine Bekanntgabe die andere: Nach Mercedes (14. Februar) und Alpine (7. Februar) hat nun auch Red Bull Racing angekündigt, wann der 2024er Rennwagen zu sehen sein wird – am 15. Februar.

Als Verneigung vor Red Bull-Visionär Dietrich Mateschitz wird das Auto DM01 heissen, wenn Red Bull Racing in die 20. GP-Saison geht. «Mr. Red Bull» war am 22. Oktober 2022 gestorben.

RBR wird bei der Saisonvorbereitung nach bewährter Manier vorgehen: Späte Präsentation, Roll-out in England (üblicherweise Silverstone), dann geht es schon ab in den Frachtflieger Richtung Bahrain, wo am 21. Februar die Wintertestfahrten beginnen, dieses Mal bestehend aus nur drei Tagen.

Das Timing von Red Bull Racing hat Gründe: Je später Design-Genie Adrian Newey und seine Kollegen Details des DM01 preisgeben, desto schwieriger ist es für die Konkurrenz zu verstehen, was die sechsfachen Sieger des Konstrukteurs-Pokals mit gewissen Lösungen anstreben. Und die Zeit ist zu knapp, um einen pfiffigen Ansatz für die ersten Rennen zu kopieren.

Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber

05. Februar: Williams

07. Februar: Alpine

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

15. Februar: Red Bull Racing

Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain

Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island