Wer stoppt Verstappen? Coulthard für Regeländerung

David Coulthard glaubt: Mehr als einen Reifenhersteller in der Formel 1 zu haben, wäre gut für die Spannung

Weil Max Verstappen in der Formel-1-Saison 2023 dominiert hat, zerbrechen sich viele den Kopf darüber, wie der Weltmeister aufgehalten werden kann. David Coulthard glaubt: Eine Regeländerung kann Abhilfe schaffen.

19 Mal durfte Max Verstappen im vergangenen Jahr vom höchsten Podesttreppchen strahlen, zwei weitere Male beendete der Titelverteidiger aus dem Red Bull Racing Team den Grand Prix auf dem zweiten Platz, nur beim Strassenrennen von Singapur musste er sich mit dem fünften Platz begnügen.

Entsprechend gross ist der Vorsprung, mit dem er seinen WM-Titel verteidigt hat: Sein Teamkollege Sergio Pérez sammelte als WM-Zweiter weniger als halb so viele Zähler wie der Niederländer. Der Mexikaner entschied nur zwei Rennen für sich.

Die starken Auftritte des dreifachen Champions sorgen für viele Diskussionen unter den Red Bull Racing-Gegnern, Fans und GP-Experten. Sie zerbrechen sich den Kopf darüber, wie die Dominanz des 26-jährigen Ausnahmekönners beendet werden könnte.

GP-Veteran David Coulthard glaubt: Eine Regeländerung könnte für mehr Abwechslung an der Spitze des Feldes sorgen. Er erklärt im «Formula For Success»-Podcast: «Ich denke nicht, dass derzeit ein Bedürfnis dafür besteht, aber ein Reifen-Krieg wäre besser.»

«Dann würde manchmal Pirelli den richtigen Reifen für die entsprechende Strecke dabei haben, und manchmal ein anderer Reifenhersteller, wie etwa Bridgestone», erläuterte der 13-fache GP-Sieger. «Das Kräfteverhältnis würde sich zwangsläufig je nach Strecke verändern, und ausschlaggebend wäre das Einzige, was den Boden berührt, nämlich die Reifen.»

Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber

05. Februar: Williams

07. Februar: Alpine

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island