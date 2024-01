Fernando Alonso: «Du büsst deine Privatsphäre ein»

Fernando Alonso betont seit seiner Rückkehr in den Formel-1-Zirkus immer wieder, wie sehr er das Rennfahren in der Königsklasse geniesst. Der zweifache Champion kennt aber auch die Kehrseite seiner Berufswahl..

Dass die Formel-1-Stars viele Privilegien geniessen und für ihre Arbeit auch sehr viel Applaus ernten, weiss jeder GP-Fan. Doch das Leben als Profi-Rennfahrer in der Königsklasse hat nicht nur Vorteile, wie etwa der langjährige WM-Teilnehmer Fernando Alonso betont. Der zweifache Weltmeister aus dem Aston Martin Team geniesst die Arbeit am Steuer zwar sehr, wie er immer wieder bestätigt.

Er weiss aber auch, was er aufgeben musste, um dieses Leben zu führen. Im vergangenen Jahr sprach er bei seinem Auftritt im «High Performance»-Podcast über die Opfer, die er für sein Dasein als GP-Star bringen musste. Er erklärte: «Du büsst deine Privatsphäre ein, das ist ein wichtiger Aspekt. Damit muss man umgehen können, und jeder tut das auf seine Art und Weise.»

«Es ist nicht einfach, wenn man nirgendwo auf der Welt mehr anonym ist, du bist dadurch gezwungen, gewisse Dinge zu gewissen Zeiten zu machen, und der Stress ist diesbezüglich schon sehr gross», gesteht der 32-fache GP-Sieger, der auf die Frage, welche Phase seines Lebens er gerne noch einmal durchleben würde, eine Zeit wählt, in der er noch nicht weltberühmt war.

«Ich würde zurück zu meiner College-Zeit gehen, denn wenn du jung bist, dann bist du frei, du hast endlose Möglichkeiten in Zukunft das in deinem Leben zu tun, was du willst. Dieses Gefühl vermisst du später», lautet die Antwort des 42-Jährigen.

