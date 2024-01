James Vowles: «Habe viel von Toto Wolff gelernt»

James Vowles hat im vergangenen Jahr die Teamchef-Rolle bei Williams übernommen. Der Rennstall konnte sich im Vergleich zu 2022 deutlich verbessern. Der Brite betont, dass er die Lorbeeren dafür nicht alleine verdient.

Die Saison 2022 hat das Williams-Team auf dem letzten Platz der Konstrukteurswertung abgeschlossen. Mit nur acht WM-Zählern war es weit vom neuntplatzierten AlphaTauri Team entfernt, das im Verlauf des Jahres 35 Punkte sammeln konnte. Das schlechte Ergebnis führte dazu, dass es einen Personalwechsel an der Spitze des Rennstalls gab. Jost Capito musste im Dezember 2022 gehen, im Januar 2023 wurde dann James Vowles als dessen Nachfolger präsentiert.

Der langjährige Mercedes-Chefstratege war wesentlich am Erfolg des Werksteams der Sternmarke in den dominanten Jahren beteiligt, und auch bei Williams liess sich schnell ein Aufwärtstrend erkennen. Das erste Jahr unter Vowles schloss die Truppe auf dem siebten Rang der Konstrukteurswertung ab – und liess dabei nicht nur AlphaTauri, sondern auch das Alfa Romeo Team (neu Stake F1) und den US-Rennstall von Haas hinter sich.

Bereits beim zweitletzten Kräftemessen in Las Vegas zog der 44-Jährige Bilanz. Auf die Frage, wie seine bisherige Erfahrung als Teamchef verlief, erklärte er: «Ich hatte das Glück, Leute um mich zu haben, die mir halfen und ich habe viel von Toto Wolff gelernt.» Und er scherzte: «Ich habe nicht alles davon umgesetzt, denn einige Ratschläge waren ziemlich mies, um ehrlich zu sein.»

Etwas ernster führte der Ingenieur an: «Nein, Spass beiseite, Toto hat mich wirklich unter seine Fittiche genommen und mir eine Menge beigebracht. Das waren Dinge, die ich wissen musste, und es gibt heute noch einiges, das ich lernen muss. Im Vergleich zu meinen Kollegen, die bereits Erfahrung haben, muss ich viel aufholen. Und es gibt noch sehr viel zu tun, um wieder an die Spitze zurückzukommen.»

«Das ist auch nie der Verdienst einer einzelnen Person, so funktioniert ein Formel-1-Rennstall nicht. Es ist die Leistung aller 1000 oder 800 Mitarbeiter hinter den Kulissen, die hart arbeiten. Und unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass wir in die richtige Richtung gehen», betonte Vowles ausserdem.

