8. WM-Titel von Lewis Hamilton: Das sagt Toto Wolff

Für Mercedes-Teamchef Toto Wolff steht ausser Frage, dass Lewis Hamilton seinen achten WM-Titel einfahren und damit den Rekord von Michael Schumacher brechen kann. Er mahnt: «Du musst immer glauben, dass es möglich ist.»

Seit mehr als zwei Jahren stand Lewis Hamilton nicht mehr auf dem höchsten GP-Podesttreppchen. Der Mercedes-Star triumphierte zuletzt am 5. Dezember 2021 in Saudi-Arabien, das war sein 103. und bisher letzter GP-Sieg. Seither hat er zwar 16 Podestplätze erobert, als Erster kam aber jedes Mal ein Gegner des siebenfachen Weltmeisters ins Ziel.

Dennoch ist Toto Wolff überzeugt, dass Hamilton in der Lage ist, sich zum achten Mal zum Weltmeister zu krönen und damit den Rekord von Michael Schumacher, den er 2020 erreicht hat, zu brechen. Der Teamchef von Mercedes erklärte im «The Telegraph»-Gespräch: «Du musst immer glauben, dass es möglich ist.»

Man dürfe nicht mit dem Gedanken in die Saison starten, dass es unmöglich sei, betonte der Wiener. Und er stellte klar: «Wir haben einen zweijährigen Vertrag mit Lewis unterschrieben, und wir schulden es ihm, genauso wie auch George und dem Rest des Teams, dass wir unsere ganze Aufmerksamkeit auf die Jahre 2024 und 2025 richten. Ich denke, dass es möglich ist.»

Hamilton und Russell haben im vergangenen Jahr ihre Verträge als Mercedes-Stammfahrer bis Ende 2025 verlängert. Ob der diesjährige Formel-1-Renner aus Brackley und Brixworth dem Duo die Chance gibt, an die Spitze des WM-Feldes zurückzukehren, wird sich frühestens bei den Testfahrten in Bahrain zeigen, die am 21. Februar starten. Das auto wird am 14. Februar präsentiert.

Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber

05. Februar: Williams

07. Februar: Alpine

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island