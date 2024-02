Romain Grosjean: «Jetzt rufe ich Toto Wolff an!»

​Lewis Hamilton verlässt Ende 2024 Mercedes und zieht weiter Richtung Ferrari. Der langjährige Formel-1-Fahrer Romain Grosjean scherzt auf Instagram: «Jetzt ist wohl der richtige Moment, um Toto Wolff anzurufen.»

Lewis Hamilton wird 2025 kein Mercedes-Fahrer mehr sein, sondern für Ferrari an den Start gehen. Klar sprießen die Gerüchte, wer an seiner Stelle dann neben George Russell für Mercedes fahren wird.

Einer hat den Rennoverall von Mercedes-Benz bereits getragen: der Genfer Romain Grosjean. Eigentlich hätte er schon längst im Rennwagen von Lewis Hamilton sitzen müssen.

Denn es ist seit Jahren davon die Rede, dass Ex-GP-Fahrer Romain Grosjean einen Mercedes des Engländers fahren soll.

Auslöser eines Tests von Romain Grosjean im Mercedes war sein fürchterlicher Feuerunfall vom Dezember 2020 in Bahrain. Eigentlich wollte Romain Grosjean am WM-Finale von Abu Dhabi teilnehmen, doch die schwerer verletzte linke Hand ließ das nicht zu. Auf Anraten seiner Ärzte hat der Genfer auf einen Einsatz auf dem Yas Marina Circuit verzichtet.

Plan B von Grosjean sah so aus: «Wenn das nichts wird mit Abu Dhabi, dann werde ich jedes Formel-1-Team anrufen und sehen, ob ich nicht einen Privattest hinbekomme, nur für 10 oder 15 Runden.»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff versprach daraufhin spontan: «Falls Romain aus dem Umfeld jener Rennställe, für die er tätig war, kein Fahrzeug findet – dann stellen wir ihm einen Rennwagen zur Verfügung.»



Im Rahmen des Großen Preises von Frankreich 2021 auf dem Circuit Paul Ricard sollte Grosjean Demo-Runden im 2019er Weltmeister-Mercedes W10 von Lewis Hamilton zeigen, danach war ein ganztägiger Test geplant.



Aber als der Frankreich-GP um eine Woche vorgezogen wurde, um für zwei WM-Läufe in Österreich Platz zu machen, waren die Demo-Runden dahin: Denn der 179-fache GP-Teilnehmer Grosjean fuhr an jenem Wochenende IndyCar in Road Atlanta.



Ein auf 29. Juni geplanter Ganztages-Test auf dem Circuit Paul Ricard war ebenfalls nicht möglich. Denn die damaligen Maßnahmen gegen Corona in Frankreich sahen vor, dass Einreisende aus den USA in Quarantäne müssen. Grosjean, WM-Siebter von 2013, reagierte auf Twitter mit feiner Ironie: «Ich warte nur, bis das neue Aerodynamik-Update da ist.»



Grosjean scherzt auf Instagram: «Jetzt ist wohl der richtige Moment, um Toto Wolff anzurufen.»



Ein wenig ernsthafter hat Grosjean gesagt: «Wir haben noch nicht die Zeit für den Test gefunden, und das ist mein Fehler. Es ist aber auch nicht einfach, denn ich habe nun 30 Rennwochenenden, an denen ich nicht testen kann. Ihr beschwert euch über 24 Rennen in der Formel 1, aber ich habe alleine in der IndyCar-Serie 18 Rennwochenenden, dazu kommen sieben Langstrecken-Einsätze und fünf Wochenenden in der Formel 1 mit dem TV-Sender Canal+. Deshalb ist es nicht einfach, einen Termin für den Test zu finden», so der der 37-Jährige.





Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber

05. Februar: Williams

07. Februar: Alpine

08. Februar: Visa Cash App RB

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island