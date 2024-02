Fisichella: Dann steht Hamilton über Schumi und Senna

Giancarlo Fisichella hat eine persönliche Bestenliste. Die würde er aber komplett umschreiben, wenn Lewis Hamilton bei Ferrari seinen achten WM-Titel holen sollte.

Im Grunde hat jeder Formel-1-Fan seine eigene ewige Bestenliste. Experten oder Ex-Fahrern geht es nicht anders. Auch sie haben für sich eine Hitliste der besten Fahrer der Geschichte zusammengestellt.

So auch Giancarlo Fisichella. Bei dem Italiener, der zwischen 1996 und 2009 229 GP bestritt, steht Ayrton Senna an erster Stelle, «weil er mein Held war, als ich aufgewachsen bin, lange bevor ich in der Formel 1 gefahren bin. Schumacher würde ich an zweiter Stelle setzen, weil ich gegen ihn gefahren bin und weiß, wie gut er war. Ich bin auch gegen Lewis gefahren, der mein dritter Favorit wäre», so Fisichella bei OLBG.

Doch es gibt Momente oder Geschehnisse, da muss man seine Liste überdenken und neu gestalten.

«Wenn es Lewis Hamilton gelingen würde, einen achten Weltmeister-Titel zu gewinnen, wäre er der größte Fahrer aller Zeiten, solange nicht jemand anderes mehr Titel gewinnt als er! Ich würde sagen, dass Hamilton mit einem achten WM-Titel über Michael Schumacher und Ayrton Senna stehen würde», sagte Fisichella.

Und wie schätzt er die Chancen des Briten ein?

Fisichella: «Lewis Hamilton hat gute Chancen, mit Ferrari einen achten Titel zu gewinnen. Es ist schwer zu sagen, wann, aber ich denke, er hat eine 30- oder 40-prozentige Chance, um die Meisterschaft zu kämpfen.»

Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* im Sprint-Format