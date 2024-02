Schumacher in der Formel 1: Ocon trommelt für Mick

Es gibt auch nach einem Jahr Pause von der Formel 1 weiterhin Unterstützer, die Mick Schumacher eine Karriere in der Formel 1 zutrauen. Dazu gehört auch Alpine-Pilot Esteban Ocon.

Mick Schumacher hofft weiterhin auf ein Comeback in der Formel 1 in der kommenden Saison. Schumacher ist Ersatzfahrer bei Mercedes und tritt 2024 mit Alpine in der Langstrecken-WM an. Was Hoffnung macht: Viele Verträge laufen in der Königsklasse nach der Saison 2024 aus.

Sogar bei Mercedes wird durch den Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari frei. Schumacher bekommt Rückendeckung durch einen guten Freund im Fahrerlager.

Denn laut Esteban Ocon verdiene Schumacher «einen Platz in der Formel 1. Er hat sich bereits bewiesen, ich meine, er ist Formel-3- und Formel-2-Champion.»

Außerdem verwies der Alpine-Pilot auch auf Schumachers zwei Jahre bei Haas. «Da war er in einem Auto im hinteren Mittelfeld unterwegs. Da braucht man einfach Zeit, um sich zu beweisen, um Dinge zu lernen. Er verdient definitiv ein Cockpit in der Formel 1.»

Der Deutsche sei «einer der talentiertesten Fahrer, die es da draußen gibt», betonte Ocon.

