Carrie Schreiner: Möchte vom Motorsport leben können

Carrie Schreiner tritt 2024 in der F1 Academy an und ist auch Mitglied der Sauber-Nachwuchsakademie. Finanziell ist der Motorsport aber eine große Herausforderung.

2023 war für Carrie Schreiner kein einfaches Jahr in der F1 Academy. Sie zahlte viel Lehrgeld, holte einen Sieg und wurde Gesamtelfte. In diesem Jahr wird sie erneut in der von der Formel 1 organisierten Formelserie für Frauen an den Start gehen.

Diesmal als Mitglied der Sauber-Nachwuchsakademie für Campos Racing. Eine durchaus überraschende Entwicklung, wie sie bei web.de einräumte.

Doch sie hat sich viel vorgenommen. «Ich möchte weiter vorne sein in der Meisterschaft als im letzten Jahr. Die Top fünf sind ein Ziel. Und ganz generell möchte ich die Herausforderungen der neuen Saison gut meistern», sagte sie.

Mittelfristig ist es vor allem ein Ziel für sie, «vom Motorsport leben zu können». Sie sei für alle Richtungen offen, erklärte sie, gibt aber auch zu, «dass es für mich schwer wird, noch mit 25 Jahren in die Formel 1 zu kommen. Aber ich hoffe natürlich, dass ich mich durch die F1 Academy für andere Dinge bewerben kann, wo ich gute Chancen habe, irgendwann auch meinen bezahlten Platz zu bekommen».

Denn aus finanzieller Sicht ist der Motorsport nicht einfach. «Ich habe gute Sponsoren, ich habe auch immer wieder Deals mit Firmen, Social-Media-Kooperationen zum Beispiel. Es ist so, dass ich eine sehr, sehr gute Unterstützung bekomme. Aber damit ist gerade mal die Saison finanziert. Die Reisekosten müssen wir bereits selbst tragen. Das heißt, es ist schon noch ein Weg, bis ich damit Geld verdienen kann», erklärt die 25-Jährige.

Zudem ist es im Moment sehr herausfordernd, Sponsoren zu gewinnen, so Schreiner, «denn das Umweltthema erschwert es extrem. Ich weiß nicht, ob es nur daran liegt, aber es ist auf jeden Fall schwieriger, Sponsoren zu finden, vor allem eine Kaltakquise ist wirklich sehr, sehr kompliziert».

Schreiner hatte sich mit zehn Jahren erstmals für Motorsport begeistert, auch durch Ihren Vater. Sie würde es – auch mit den Erfahrungen von heute – wieder so machen.

«Sicherlich war es nicht immer einfach. Aber ich denke, dass es mich auch für alles andere, was noch kommt, extrem gestärkt hat. Dass ich mit Herausforderungen besser klarkomme, weil ich mich schon oft durchbeißen musste», sagte sie.

Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* im Sprint-Format