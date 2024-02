Hamilton: Ferrari-Ära wie bei Michael Schumacher?

Gerhard Berger hat den Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari schon früher als 2025 erwartet. Er glaubt, dass die Verpflichtung für die Roten der Start in eine neue Ära sein kann.

Was bringt Ferrari die Verpflichtung von Lewis Hamilton? Der Brite geht ab 2025 für die Roten an den Start. Ex-Ferrari-Star Gerhard Berger hat das nicht groß überrascht.

«Ich habe es eigentlich schon vorher erwartet», sagte er der Gazzetta dello Sport. «Es war klar, dass Lewis bei Ferrari landen könnte, es ist eine Win-Win-Situation für beide.»

Denn, so Berger, «das Team muss eine neue Phase einleiten, und Lewis ist einer der besten Fahrer der Geschichte und eine außergewöhnliche Persönlichkeit in der Öffentlichkeitsarbeit».

Doch nicht nur deshalb passen die beiden Marken perfekt zusammen, betont Berger. «Die Marke Ferrari und die Marke Hamilton bilden zusammen eine sehr attraktive Kombination für die Fans. Außerdem weiß Lewis, dass der Gewinn einer Weltmeisterschaft mit Ferrari einen besonderen Wert für seine Karriere hätte, denn das ist der Traum eines jeden Fahrers, und es würde ihn noch berühmter machen», sagte Berger.

Doch was kann er dem Team noch bringen? Jede Menge, glaubt der Ex-DTM-Chef: «Er hat mehr als hundert Grands Prix gewonnen, er ist es gewohnt zu gewinnen, also weiß er, wie man das Team motiviert und mit politisch schwierigen Situationen umgeht», so Berger.

Berger weiter: «Außerdem werden ihm einige Techniker folgen und andere könnten von anderen Teams kommen, weil sie durch Lewis' Anwesenheit motiviert sind. Ferrari kann einen Erfolgskreislauf eröffnen, wie es bei Michael Schumacher der Fall war.»

