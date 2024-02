Wintertest Bahrain: So fahren Verstappen, Alonso & Co

​Endlich hat das Warten ein Ende: Ab 21. Februar finden auf dem Bahrain International Circuit die dreitägigen Wintertests der Königsklasse statt. Im Einsatz stehen alle 20 Einsatzpiloten.

24 Stunden. Mehr haben die Formel-1-Teams nicht Zeit, sich auf die Formel-1-Saison vorzubereiten. Auf dem Bahrain International Circuit wird am 23., 24. und 25. Februar je acht Stunden lang gefahren, mit einer Mittagspause.

Los geht es nach europäischer Zeit jeweils um 8.00 Uhr (Bahrain 10.00), um 12.00 gibt’s eine Stunde Pause, dann geht’s weiter von 13.00 bis 17.00 (Bahrain 19.00).

Die meisten Rennställe verteilen die Arbeit auf die zwei Fahrer und wechseln in der Mittagspause. Keine Regel ohne Ausnahme – Weltmeister Max Verstappen sitzt als einziger Stammfahrer den ganzen Tag im Auto.

Red Bull Racing

Mittwoch, 21. Februar: Max Verstappen

Donnerstag, 22. Februar: Sergio Pérez, dann Verstappen

Freitag, 23. Februar: Pérez

Mercedes

Mittwoch, 21. Februar: George Russell

Donnerstag, 22. Februar: Lewis Hamilton

Freitag, 23. Februar: Hamilton, dann Russell



Ferrari

Mittwoch, 21. Februar: Charles Leclerc, dann Carlos Sainz

Donnerstag, 22. Februar: unbestätigt

Freitag, 23. Februar: unbestätigt



McLaren

Mittwoch, 21. Februar: Oscar Piastri, dann Lando Norris

Donnerstag, 22. Februar: Piastri, dann Norris

Freitag, 23. Februar: Norris, dann Piastri



Aston Martin

Mittwoch, 21. Februar: Fernando Alonso, dann Lance Stroll

Donnerstag, 22. Februar: Alonso, dann Stroll

Freitag, 23. Februar: Stroll, dann Alonso



Alpine

Mittwoch, 21. Februar: Esteban Ocon, dann Pierre Gasly

Donnerstag, 22. Februar: Gasly, dann Ocon

Freitag, 23. Februar: Ocon, dann Gasly



Williams

Mittwoch, 21. Februar: Alex Albon, dann Logan Sargeant

Donnerstag, 22. Februar: Sargeant

Freitag, 23. Februar: Albon



Racing Bulls (Visa Cash App RB)

Mittwoch, 21. Februar: Yuki Tsunoda, dann Daniel Ricciardo

Donnerstag, 22. Februar: Tsunoda, dann Ricciardo

Freitag, 23. Februar: Ricciardo, dann Tsunoda



Stake F1 Sauber

Mittwoch, 21. Februar: Valtteri Bottas, dann Guanyu Zhou

Donnerstag, 22. Februar: Zhou, dann Bottas

Freitag, 23. Februar: Bottas, dann Zhou



Haas

Mittwoch, 21. Februar: Kevin Magnussen, dann Nico Hülkenberg

Donnerstag, 22. Februar: Hülkenberg, dann Magnussen

Freitag, 23. Februar: Magnussen, dann Hülkenberg





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* im Sprint-Format