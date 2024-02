Marko: Hat Hamilton bei Mercedes etwas mitbekommen?

Dr. Helmut Marko wurde vom Wechsel von Lewis Hamilton komplett überrascht. Er fragt sich, wie es zu der Meinungsänderung bei dem Briten kommen konnte.

Red Bull Racing hat in der vergangenen Woche den neuen RB20 vorgestellt. Red Bulls Motorsportberater Dr. Helmut Marko ist optimistisch, dass die Weltmeister auch in diesem Jahr in der Formel 1 den Ton angeben werden.

«Das wird sich nächste Woche bei den Tests in Bahrain zeigen. Was man jetzt schon sagen kann ist, dass das neue Auto eine Evolution vom Vorjahrsauto ist, und da hatten wir das beste Paket. Wenn wir die wenigen Schwachstellen ausmerzen, sollte eigentlich nicht viel schief gehen», sagte Marko bei «oe24»..

Ein Thema hat die Winterpause bislang bestimmt: Der Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari. Vom Hamilton-Wechsel wurde Marko «völlig überrascht. Eine sportliche Sensation. Man fragt sich, wie es dazu gekommen ist», so Marko.

Er spekuliert, ob möglicherweise sportliche Gründe hinter Hamiltons Entscheidung stecken könnten. «Mercedes ist in der zweiten Jahreshälfte 2023 von Ferrari überholt worden, auch McLaren war schneller. Vielleicht hat Hamilton etwas mitbekommen, was die Außenwelt noch nicht weiß», so Marko.

Bei Red Bull ändert sich laut Marko durch den Hamilton-Wechsel nichts. «Außer dass ich darin eine Schwächung von Mercedes sehe. Ob es Ferrari stärkt, wird sich herausstellen. Insgesamt hat das schon eine unglaubliche Auswirkung», so Marko. «Für den Sport ist das Ganze hervorragend, besser als Netflix.»

Ein Wechsel zu den Silberpfeilen komme für Verstappen übrigens unter keinen Umständen infrage: «Da ist zu viel vorgefallen in der Vergangenheit.» Dafür kann er sich einen Seitenhieb in Richtung Mercedes-Teamchef Toto Wolff nicht verkneifen.

Auf die Frage, was er dazu sage, dass Wolff noch vor Kurzem erklärte, zwischen ihn und Hamilton passe kein Blatt Papier, erklärte Marko trocken: «... aber dafür ein Ferrari-Vertrag.»

