Max Verstappen wie Hamilton? Das sagt Helmut Marko

Dr. Helmut Marko sprach in der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» über die Zukunft von Max Verstappen und Sergio Pérez

Lewis Hamilton wird Mercedes nach der Saison 2024 in Richtung Ferrari verlassen. Könnte Max Verstappen seinem Beispiel folgen und Red Bull Racing verlassen? Das sagt Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko dazu.

Wer dachte, dass der Haas-Abgang des langjährigen Teamchefs Günther Steiner die grösste Neuigkeit der soeben zu Ende gegangenen Winterpause war, der irrte sich. Denn die Entscheidung von Lewis Hamilton, das Mercedes-Team nach zwölf Jahren zum Ende der diesjährigen Saison zu verlassen, schlug ungleich höhere Wellen.

Der siebenfache Weltmeister hat für sein nächstes Formel-1-Kapitel das Ferrari-Team und damit den ältesten GP-Rennstall der Welt gewählt. Mercedes-Teamchef Toto Wolff sprach von einer neuen Herausforderung, die der Brite gesucht und bei den Italienern gefunden hat. Sicher ist: Mit Mercedes war der 103-fache GP-Sieger zuletzt am 5. Dezember 2021 in Saudi-Arabien siegreich. Damit stand er seit mehr als zwei Jahren nicht mehr auf dem höchsten Podesttreppchen.

Von diesem strahlte seitdem grösstenteils Max Verstappen. Der Red Bull Racing-Star gewann in der Saison 2022 15 von 22 Grands Prix, im vergangenen Jahr legte er die Messlatte noch einmal höher und sicherte sich 19 GP-Siege. Der schnelle Niederländer hat also keinen Grund, seiner Mannschaft den Rücken zu kehren. Sollte sich die Situation aber ändern, könnte auch der aktuelle Dauersieger das Team wechseln.

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko sprach in der jüngsten Ausgabe der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» über einen möglichen Abgang des dreifachen Weltmeisters und erklärte nüchtern: «Sollten wir nicht in der Lage sein, ihm ein siegfähiges Auto hinzustellen – er ist ja als Rennfahrer am Erfolg interessiert und er wird auch nicht jünger – und wenn er da kein Licht mit Red Bull Racing sehen würde, dann ist es ganz klar, dass er sich umsieht, wo es etwas Besseres gäbe.»

Der Grazer äusserte sich auch zur Situation von Verstappens Teamkollegen Sergio Pérez: «Pérez hat für 2024 noch einen Vertrag. Es liegt an ihm. Wenn er in einer ähnlichen Form, wie er die letzten Rennen abgeschlossen hat, fährt, kann man ohne weiteres über eine Verlängerung sprechen.»

