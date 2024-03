Max Verstappen: Vor Jeddah einige Fragezeichen

​Der dreifache Formel-1-Champion Max Verstappen ist überzeugt: Wie 2023 wird das Kräfteverhältnis in der Königsklasse variieren, je nach dem Austragungsort des Grand Prix. So wie von Bahrain nach Jeddah.

Am 6. März hat der 55-fache GP-Sieger Max Verstappen bekräftigt: «Ich bleibe bei Red Bull Racing.» Und der Niederländer hat offen zugegeben – er will sich jetzt endlich wieder auf den Sport konzentrieren.

Man muss sich das zwischendurch wieder vor Augen führen: Ohne den Ausrutscher in Singapur – Ferrari-Sieg von Carlos Sainz – hätte Max Verstappen seit dem 7. Mai sämtliche Formel-1-GP gewonnen. 19 Rennen, 18 Mal hieß der Sieger Verstappen. So etwas hat es in der Königsklasse in der Art noch nie gegeben, nicht bei Clark, nicht bei Senna, nicht bei Schumacher, nicht bei Vettel, nicht bei Hamilton.

Vor dem zweiten WM-Lauf 2024 hier am Jeddah Corniche Circuit sagt der dreifache Formel-1-Champion Verstappen: «Wir hatten in Bahrain mit dem Doppelsieg einen Auftakt nach Maß, und ich freue mich sehr auf die schnellen Kurven von Jeddah.»



«Das Interessante dabei: Wir kommen von einem Extrem ins andere. In Bahrain hatten wir den wohl aggressivsten Belag von allen, hier in Saudi-Arabien ist die Bahn sehr glatt, Reifenabbau ist so gut wie kein Thema.»



«Eine Rolle wird ebenfalls spielen – es ist erheblich wärmer als vor ein paar Tagen in Bahrain. Dazu kommt eine komplett andere Pistencharakteristik, mit vielen flüssigen Kurven statt des Stop and go-Charakters von Bahrain.»



«Ich bin überzeugt: Das alles wird Auswirkungen auf der Kräfteverhältnis im Feld haben. Vor einem Jahr ist es für uns hier sehr gut gelaufen. Wenn wir auf dem gleichen Leistungsniveau fahren können, haben wir gute Chancen.»





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:44,742 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,457 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +25,110

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +39,669

05. George Russell (GB), Mercedes, +46,768

06. Lando Norris (GB), McLaren, +48,458

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,324

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +56,082

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,887 min

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:33,216

11. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

17. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

18. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +2 Runden





WM-Stand (nach 1 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 26 Punkte

02. Pérez 18

03. Sainz 15

04. Leclerc 12

05. Russell 10

06. Norris 8

07. Hamilton 6

08. Piastri 4

09. Alonso 2

10. Stroll 1

11. Zhou 0

12. Magnussen 0

13. Ricciardo 0

14. Tsunoda 0

15. Albon 0

16. Hülkenberg 0

17. Ocon 0

18. Gasly 0

19. Bottas 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 44 Punkte

02. Ferrari 27

03. Mercedes 16

04. McLaren 12

05. Aston Martin 3

06. Sauber 0

07. Haas 0

08. Racing Bulls 0

09. Williams 0

10. Alpine 0