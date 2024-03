Max Verstappen zu Mercedes? Das sagt Lewis Hamilton

Lewis Hamiltons angekündigter Mercedes-Abgang nach der Saison 2024 sorgt für viel Wirbel. Auch Max Verstappen wird als potenzieller Nachfolger gehandelt. In Jeddah äusserte sich Hamilton zu diesem Gerücht.

Seit Lewis Hamilton seinen Mercedes-Abgang in Richtung Ferrari bestätigt hat, wird viel über die möglichen Kandidaten für die Nachfolger debattiert. Selbst über einen allfälligen Team-Wechsel von Champion Max Verstappen wird spekuliert – und dass der dreifache Champion und Dauersieger der letzten Jahre auf der Wunschliste steht, wundert eigentlich keinen im Fahrerlager – auch nicht die aktuellen Sternfahrer.

In seiner Presserunde in Jeddah äusserte sich Hamilton zu den Gerüchten um den Red Bull Racing-Star. Der siebenfache Champion erklärte: «Das überrascht mich nicht, denn er ist ein grossartiger Pilot.» Dass ausgerechnet jener Fahrer als sein Nachfolger gehandelt wird, gegen den er 2021 bis zur letzten Rennrunde einen erbitterten WM-Titelkampf geführt hat, ist für den Briten kein Grund zum Ärger.

Hamilton stellt mit Blick auf das Saisonfinale von 2021 klar: «Max tat damals, was er tun musste, und das war nicht sein Fehler. Ich hätte an seiner Stelle genau das Gleiche gemacht, deshalb ist das kein Problem. Als Teamverantwortlicher willst du natürlich den besten Fahrer an Bord haben, der die richtigen Ergebnisse und Sponsoren bringt, und Max ist einer dieser Fahrer. Das macht also Sinn.»

Auch sein Teamkollege George Russell erklärte in der FIA-Pressekonferenz: «Ich denke, jedes Team möchte die bestmögliche Fahrerpaarung haben, und im Moment ist Max der beste Fahrer in der Startaufstellung. Wenn also ein Team die Chance hätte, Max zu verpflichten, würde es sie zu 100 Prozent ergreifen. Ich denke, die Frage stellt sich vielmehr für ihn und Red Bull Racing.» Die Aussicht, gegen den Ausnahmekönner bestehen zu müssen, sieht er gelassen. «Man will immer gegen die Besten antreten, aber letztlich konzentriere ich mich nur auf mich selbst. Ich glaube an mich, und ich glaube, dass ich jeden in der Startaufstellung schlagen kann. Diese Einstellung muss man einfach haben.»

Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:44,742 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,457 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +25,110

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +39,669

05. George Russell (GB), Mercedes, +46,768

06. Lando Norris (GB), McLaren, +48,458

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,324

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +56,082

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,887 min

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:33,216

11. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

17. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

18. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +2 Runden

WM-Stand (nach 1 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 26 Punkte

02. Pérez 18

03. Sainz 15

04. Leclerc 12

05. Russell 10

06. Norris 8

07. Hamilton 6

08. Piastri 4

09. Alonso 2

10. Stroll 1

11. Zhou 0

12. Magnussen 0

13. Ricciardo 0

14. Tsunoda 0

15. Albon 0

16. Hülkenberg 0

17. Ocon 0

18. Gasly 0

19. Bottas 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 44 Punkte

02. Ferrari 27

03. Mercedes 16

04. McLaren 12

05. Aston Martin 3

06. Sauber 0

07. Haas 0

08. Racing Bulls 0

09. Williams 0

10. Alpine 0