Ersatz für Carlos Sainz: Wer ist Oliver Bearman?

Weil Carlos Sainz an einer Blinddarmentzündung leidet und sich operieren lassen muss, kommt in Saudi-Arabien Ferrari-Junior Oliver Bearman zum Einsatz. Wer ist der Teenager, der für den Spanier einspringen darf?

Aufmerksamen Formel-1-Fans dürfte der Name Oliver Bearman bereits ein Begriff sein, denn der 18-Jährige aus Grossbritannien durfte bereits im vergangenen Jahr seine ersten Erfahrungskilometer im Formel-1-Renner sammeln. Zunächst rückte der Formel-2-Gesamtsechste von 2023, der auch in diesem Jahr in der höchsten Nachwuchsklasse für das Prema Racing Team an den Start geht, auf der Ferrari-Hausstrecke in Fiorano in einem zwei Jahre alten GP-Renner der Roten aus.

Danach bestritt er in Mexiko und Abu Dhabi seine ersten Einsätze in den ersten Trainings, dort rückte er für das Ferrari-Kundenteam von Gene Haas aus. Auch beim Nachsaison-Test in Abu Dhabi nahm Bearman im Haas-Renner teil. Dabei stellte er sich so gut an, dass er in diesem Jahr sowohl bei Ferrari als auch bei Haas die Reservisten-Rolle einnimmt.

Obwohl er sich die damit verbunden Aufgaben bei der Scuderia aus Maranello mit Robert Shwartzman und Antonio Giovinazzi teilt, und in Saudi-Arabien im Rahmen der Formel 2 ausrücken sollte, entschied sich das Team, dem Teenager die Chance zu geben, für den erkrankten Stammfahrer Carlos Sainz einzuspringen. Der Spanier leidet an einer Blinddarmentzündung und muss sich operieren lassen.

Bearman sagte schon vor der Saison über einen möglichen Aufstieg in die Formel 1 im nächsten Jahr: «Ich weiss, dass ich dafür bereit wäre. Ich weiss, dass ich das Zeug dazu habe, aber natürlich wäre die Vorbereitung sehr wichtig und in erster Linie geht es darum, in der Formel 2 einen guten Job zu machen. Aber ich bezweifle keineswegs, dass ich bereit bin, sollte man mich brauchen.» Nun kann er seinen Worten Taten folgen lassen.

Bearman stellte seinen Speed schon früh unter Beweis und krönte sich in mehreren Kart-Klassen zum Meister. Ab 2020 nahm er an der ADAC Formel 4 Meisterschaft und der italienischen Ausgabe der Formelsport-Einsteigerklasse teil und krönte sich ein Jahr später in beiden Serien zum Meister. 2022 beendete er seine erste Formel-3-Saison auf dem dritten Gesamtrang. Im vergangenen Jahr holte er als Formel-1-Rookie vier Siege und zwei weitere Podestplätze. Damit schaffte er es auf den sechsten Tabellenrang.

2. Training, Saudi-Arabien

01. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,827 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,057

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,158

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,180

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,300

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:29,336

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29,455

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,504

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,528

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,594

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:29,666

12. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,758

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:29,777

14. Alex Albon (T), Williams, 1:29,789

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:29,901

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:29,934

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:29,985

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:30,077

19. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:30,088

20. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:30,153

1. Training, Saudi-Arabien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,659 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,845

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,868

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,939

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,030

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,164

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,231

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,236

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,580

10. Alex Albon (T), Williams, 1:30,747

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:30,783

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:30,917

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,945

14. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:30,966

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,977

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:31,036

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,046

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:31,131

19. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,411

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,577