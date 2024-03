Oliver Bearman (Ferrari): «Das war mein Fehler»

Ferrari-Reservist Oliver Bearman hat im ersten Formel-1-Qualifying seiner Karriere eine starke Leistung gezeigt. Ganz zufrieden war der ehrgeizige Teenager aus Grossbritannien aber nicht. Er übte sich in Selbstkritik.

Nur 36 Tausendstel fehlten Oliver Bearman im Qualifying zum Saudi-Arabien-GP zum Q3-Einzug. Der Ferrari-Reservist durfte sich dennoch über einen starken Auftritt freuen. Denn ihm blieb im Gegensatz zu den routinierten Formel-1-Gegnern nur eine Trainingsstunde, um sich auf die Zeitenjagd vorzubereiten. Der Rookie, der für Carlos Sainz einsprang, weil sich dieser einer Blinddarm-OP unterziehen lassen musste, sah seine Leistung dennoch kritisch.

Der 18-jährige Brite sagte zum ersten Formel-1-Qualifying-Einsatz seiner Karriere: «Ich bin am Morgen aufgewacht und habe mich auf mein Formel-2-Rennen konzentriert und darüber nachgedacht, wie ich das Beste aus meiner Ausgangslage machen kann. Dann war irgendwann einmal klar, dass ich ins Formel-1-Auto wechseln würde. Das ist natürlich eine grossartige Chance.»

«Selbstverständlich wünsche ich Carlos nur das Beste», fügte der Teenager aus der Ferrari Driver Academy eilends an. «Aber es ist ein grossartiger Moment und eine grossartige Gelegenheit für mich. Ich wollte das Beste herausholen», erklärte er, und gestand auch: «Insgesamt kann ich nicht allzu enttäuscht sein, auch wenn ich es ein bisschen bin.»

Denn der knappe Rückstand auf die zehntschnellste Q2-Zeit von Lewis Hamilton hinterlässt einen bitteren Nachgeschmack. «Es war so eng, deshalb schmerzt es auch so sehr. Ich habe beim ersten Versuch einen Fehler gemacht und musste dann beim zweiten Mal alles geben. Und da waren die Reifen nicht mehr so frisch. Das war mein Fehler, den ich ganz auf meine Kappe nehme», seufzte Bearman.

Sein GP-Debüt geht er mit bescheidenen Erwartungen an. «Zunächst will ich das Auto am Stück zurückbringen. Ein paar WM-Punkte wären ein Bonus, aber ich will vor allem möglichst viele Kilometer fahren und meinen Erfahrungsschatz erweitern. Es ist mein erster Einsatz und das ist ein wirklich kniffliger Kurs, deshalb kann ich nicht zu viel erwarten.»

Qualifying, Saudi-Arabien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,472 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,791

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:27,807

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,846

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28,089

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,132

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,316

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28,460

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:28,547

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,572

11. Oliver Bearman (GB), Ferrari, 1:28,642

12. Alex Albon (T), Williams, 1:28,980

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:29,020

14. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:29,025

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, keine Zeit

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:29,179

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:29,475

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,479

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:29,526

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, keine Zeit