Oliver Bearman (Ferrari): Weltmeister als Vorgänger

​Es war der Hammer zu Beginn des GP-Jahres 2024: Lewis Hamilton wechselt 2025 zu Ferrari. Nun ist der elfte Brite im GP-Ferrari nicht Hamilton, sondern Oliver Bearman. Der 18-Jährige tritt in große Fußstapfen.

Das war vielleicht ein Paukenschlag zu Beginn des Formel-1-Jahres 2024! Lewis Hamilton geht zu Ferrari, ab 2025 wird der erfolgreichste Grand-Prix-Pilot für den erfolgreichsten Grand-Prix-Rennstall antreten.

Aber der elfte Brite im GP-Ferrari heißt nicht Lewis Hamilton, sondern Oliver Bearman. Der 18-jährige Süd-Engländer ersetzt hier in Saudi-Arabien den an Blinddarm erkrankten Carlos Sainz und hat sich im Qualifying anständig aus der Affäre gezogen – Startplatz 11.

Ein Brite in Maranello: Wie oft ist das eigentlich vorgekommen? Wir sagen es hier und erklären auch gleich, wie erfolgreich die schnellen Männer von der Insel als Formel-1-Werksfahrer von Ferrari gewesen sind (Piloten mit privat eingesetzten Ferrari klammern wir hier aus).

Zehn Fahrer aus Großbritannien sind bislang für Ferrari angetreten, aber der große Wurf wurde es nur für zwei – Mike Hawthorn und John Surtees, als Weltmeister 1958 und 1964.



Der vor Oliver Bearman letzte Pilot aus Großbritannien in Maranello war Eddie Irvine. Nachdem sich Michael Schumacher in Silverstone 1999 Beinbrüche zugezogen hatte, wäre der Nordire um ein Haar gegen Mika Häkkinen Champion geworden.



Von den Briten am meisten Rennen mit Ferrari hat Irvine bestritten (65), am meisten Rennen mit Ferrari gewonnen haben Surtees und Irvine (je 4), am meisten Pole-Positions eroberten Hawthorn und Surtees (ebenfalls je 4).



Surtees und Mansell gehörten zu den vielen Piloten, die Maranello ernüchtert den Rücken wandten – zu viel Politik, zu viel unnötiger Druck.



Mike Hawthorn

Einsatzjahre mit Ferrari: 1953–1955 sowie 1957/1958

Anzahl Rennen: 35

Pole-Positions: 4

Beste Rennrunden: 6

Siege: 3

Beste WM-Platzierung mit Ferrari: Weltmeister 1958



Peter Collins

Einsatzjahre mit Ferrari: 1956–1958

Anzahl Rennen: 20

Pole-Positions: 0

Beste Rennrunden: 0

Siege: 3

Beste WM-Platzierung mit Ferrari: WM-3. 1956



Cliff Allison

Einsatzjahre mit Ferrari: 1959/1960

Anzahl Rennen: 7

Pole-Positions: 0

Beste Rennrunden: 0

Siege: 0

Beste WM-Platzierung mit Ferrari: WM-12. 1960



Tony Brooks

Einsatzjahre mit Ferrari: 1959

Anzahl Rennen: 7

Pole-Positions: 2

Beste Rennrunden: 1

Siege: 2

Beste WM-Platzierung mit Ferrari: WM-2. 1959



John Surtees

Einsatzjahre mit Ferrari: 1963–1966

Anzahl Rennen: 30

Pole-Positions: 4

Beste Rennrunden: 6

Siege: 4

Beste WM-Platzierung mit Ferrari: Weltmeister 1964



Mike Parkes

Einsatzjahre mit Ferrari: 1966/1967

Anzahl Rennen: 6

Pole-Positions: 1

Beste Rennrunden: 0

Siege: 0

Beste WM-Platzierung mit Ferrari: WM-8. 1966



Jonathan Williams

Einsatzjahre mit Ferrari: 1967

Anzahl Rennen: 1

Pole-Positions: 0

Beste Rennrunden: 0

Siege: 0

Beste WM-Platzierung mit Ferrari: –



Derek Bell

Einsatzjahre mit Ferrari: 1968

Anzahl Rennen: 2

Pole-Positions: 0

Beste Rennrunden: 0

Siege: 0

Beste WM-Platzierung mit Ferrari: ¬–



Nigel Mansell

Einsatzjahre mit Ferrari: 1989/1990

Anzahl Rennen: 31

Pole-Positions: 3

Beste Rennrunden: 6

Siege: 3

Beste WM-Platzierung mit Ferrari: WM-4. 1989



Eddie Irvine

Einsatzjahre mit Ferrari: 1996-1999

Anzahl Rennen: 65

Pole-Positions: 0

Beste Rennrunden: 1

Siege: 4

Beste WM-Platzierung mit Ferrari: WM-2. 1999