Christian Horner: «Das war das einzige Malheur»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner durfte auch in Saudi-Arabien die Plätze 1 und 2 von Max Verstappen und Sergio Pérez bejubeln. Entsprechend zufrieden war der Brite mit der Leistung der beiden Piloten.

Zwei Rennen ist die aktuelle Formel-1-Saison jung, und zwei Mal kreuzten die beiden Red Bull Racing-Stars Max Verstappen und Sergio «Checo» Pérez die Ziellinie vor allen anderen Fahrern im Feld. Damit verfügt das Team aus Milton Keynes bereits über ein 38-Punkte-Polster auf den ersten Verfolger Ferrari, 15 Punkte beträgt der Abstand zwischen den beiden Stallgefährten in der Fahrer-Wertung.

Teamchef Christian Horner war denn auch gut gelaunt, als er zusammenfasste: «Das war ein Rennen, das wir sehr gut umgesetzt haben. Beide Autos haben das ganze Wochenende hindurch einwandfrei funktioniert, die Fahrer haben ihren Beitrag zum Erfolg geleistet.» Einzig die Szene in der Boxengasse, als das Team Pérez just in jenem Moment weiterfahren liess, als Fernando Alonso angebraust kam – wofür der Mexikaner mit einer 5-Sekunden-Zeitstrafe gebüsst wurde – war zu beanstanden.

«Das war das einzige Malheur», erklärte Horner, fügte aber im gleichen Atemzug an: «Aber sein Vorsprung war am Ende gross genug, um den zweiten Platz zu halten. Wir haben also wieder die Plätze 1 und 2 belegt, und das ist der bestmögliche Saisonstart, den wir haben konnten.»

«Man kann sehen, dass das Team auf einem unglaublich hohen Niveau agiert, und wir konnten den Schwung aus dem letzten Jahr mitnehmen. Das Auto ist eine aggressive Evolution des Vorgängers, und es war interessant zu sehen, wie das Auto hier auf dieser Strecke funktioniert. Melbourne wird wieder eine ganz andere Herausforderung. Aber hier hat Max wieder eine Top-Leistung gezeigt, genauso wie Checo», lobte der Brite die beiden Spitzenreiter der WM.

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:43,273 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,643 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,639

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +32,007

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +35,759

06. George Russell (GB), Mercedes, +39,936

07. Oliver Bearman (GB), Ferrari, +42,679

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,708 sec

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +47,391 sec

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:16,996

11. Alex Albon (T), Williams, +1:28,354

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:45,737

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Pérez 36

03. Leclerc 28

04. Russell 18

05. Piastri 16

06. Sainz 15

07. Alonso 12

08. Norris 12

09. Hamilton 8

10. Bearman 6

11. Hülkenberg 1

12. Stroll 1

13. Albon 0

14. Zhou 0

15. Magnussen 0

16. Ricciardo 0

17. Ocon 0

18. Tsunoda 0

19. Sargeant 0

20. Bottas 0

21. Gasly 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Ferrari 49

03. McLaren 28

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 13

06. Haas 0

07. Williams 0

08. Sauber 0

09. Racing Bulls 0

10. Alpine 0