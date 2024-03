Kevin Magnussen: Wiedergutmachung nach Strafenflut

Kevin Magnussen kassierte im GP von Saudi-Arabien gleich zwei Strafen, erntete danach aber dennoch viel Lob für seinen Einsatz. Denn er verhalf seinem Teamkollegen Nico Hülkenberg zum ersten WM-Punkt in diesem Jahr.

Kevin Magnussen wollte im zweiten WM-Lauf des Jahres in Saudi-Arabien seinen 13. Startplatz nutzen, um in die Punkte zu kommen. Doch die Hoffnung auf einen Top-10-Platz war spätestens nach der zweiten 10-sec-Zeitstrafe, die ihm die Regelhüter aufbrummten gelaufen.

Der Däne erwies sich daraufhin als echter Teamplayer und hielt die Hauptgegner seines vor ihm liegenden Haas-Teamkollegen Nico Hülkenberg auf, sodass dieser seinen Stopp absolvieren und dennoch in die Punkte fahren konnte. Für seine Schützenhilfe bekam er denn auch viel Lob im Fahrerlager.

Zu seinen Strafen sagte der Haas-Pilot selbstkritisch: «Die erste Strafe bekam ich für den Kontakt mit Alex Albon, das wollte ich natürlich nicht. Ich habe das einfach schlecht eingeschätzt. Sie haben mir dafür eine Strafe gegeben, und das war fair, denke ich. Bei der zweiten Strafe kämpfte ich mit Yuki Tsunoda und geriet neben die Bahn.»

«Was soll ich sagen, so sind die Regeln, und ich bin nicht zufrieden mit mir, weil ich diese Strafen bekommen habe», ergänzte er seufzend, fügte aber mit stolzer Miene an: «Aber ich denke, ich habe Wiedergutmachung geleistet, denn wenigstens konnte ich dem Team helfen, eine Lücke zwischen Nico und den anderen zu schaffen, damit er an die Box kann und dennoch einen Punkt holt.»

«Derzeit kämpfe ich nicht um den WM-Titel, der echte Kampf findet um die Positionen in der Konstrukteurswertung statt, und deshalb bin ich wirklich glücklich, dass wir einen Punkt holen konnten. Ich denke, wir haben es wirklich verdient. Das war jetzt das zweite Rennen in Folge, in dem wir ein gutes Tempo hatten, und diesmal zeigten wir auch ein gutes Teamwork. Das ist wirklich positiv.»

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:43,273 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,643 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,639

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +32,007

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +35,759

06. George Russell (GB), Mercedes, +39,936

07. Oliver Bearman (GB), Ferrari, +42,679

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,708 sec

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +47,391 sec

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:16,996

11. Alex Albon (T), Williams, +1:28,354

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:45,737

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Pérez 36

03. Leclerc 28

04. Russell 18

05. Piastri 16

06. Sainz 15

07. Alonso 12

08. Norris 12

09. Hamilton 8

10. Bearman 6

11. Hülkenberg 1

12. Stroll 1

13. Albon 0

14. Zhou 0

15. Magnussen 0

16. Ricciardo 0

17. Ocon 0

18. Tsunoda 0

19. Sargeant 0

20. Bottas 0

21. Gasly 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Ferrari 49

03. McLaren 28

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 13

06. Haas 1

07. Williams 0

08. Sauber 0

09. Racing Bulls 0

10. Alpine 0