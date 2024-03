Oliver Bearman: Auch Rivalen loben den Ferrari-Junior

Ollie Bearman bekam viel Lob für sein GP-Debüt in Saudi-Arabien

Dass Ferrari-Talent Oliver Bearman in Saudi-Arabien unverhofft zu seinem ersten GP-Einsatz kam, hielt ihn nicht davon ab, eine starke Leistung abzuliefern. Damit hinterliess er auch bei den Gegnern einen guten Eindruck.

Damit hatte keiner gerechnet: Als am Freitagmorgen klar wurde, dass sich Carlos Sainz wegen seines entzündeten Blinddarms operieren lassen musste, bot Ferrari-Teamchef Fred Vasseur den jungen Reservisten Ollie Bearman als Ersatz auf. Der Ferrari-Junior war bereits vor Ort, um im Rahmen der Formel 2 auszurücken.

Doch dann ging alles ganz schnell und Bearman sass pünktlich zum dritten Training im Ferrari des Spaniers. Der Teenager machte seine Sache gut und beendete die Session auf Platz 10 der Zeitenliste. Im Abschlusstraining verpasste er die Top-10 nur um 36 Tausendstel, worüber sich der Debütant ärgerte. Im Rennen gehörte er dann zu den schnellsten Zehn.

Er kreuzte die Ziellinie als Siebter vor Lando Norris und Lewis Hamilton. Dafür erntete er nicht nur in den eigenen Reihen viel Lob. Auch Norris erklärte, als er auf die Leistung des Neulings angesprochen wurde: «Ich habe ihm schon gratuliert. Das Rennen hier ist mental und physisch eine Herausforderung, und er ist ja erst ab dem dritten Training dabei gewesen, nicht das ganze Wochenende. Danach musste er gleich ins Qualifying und ins Rennen steigen. Er war beeindruckend, dass er dieses schwierige Rennen so gut gemeistert hat. Ich bin mir sicher, dass wir in Zukunft noch mehr von ihm sehen werden.»

Auch Hamilton, der Bearman gleich nach dem Aussteigen gratulierte, betonte bereits nach dem Qualifying: «Das war eine mega Leistung, ich bin wirklich beeindruckt. Das zeigt, welch grosses Talent er ist. Es war ein hartes Rennen, aber er hatte von Anfang an das richtige Selbstvertrauen.»

Und Champion Max Verstappen erklärte: «Im Abschlusstraining nur sechs Zehntel von der Pole-Zeit entfernt zu sein und sich Platz 11 zu schnappen, ist mehr, als man von ihm erwarten konnte.» Formel-1-Urgestein Fernando Alonso lobte seinerseits: «Er ist ein grossartiger Fahrer und sehr talentiert, und das ist nicht die einfachste Strecke, um sein Debüt zu bestreiten.»

Nette Worte gab es auch von Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko, der sich seit Jahren unter anderem auch um die Nachwuchsförderung bei den Red Bull-Rennställen kümmert. Im ORF-Interview erklärte der Grazer: «Bearman ist da ins kalte Wasser geworfen worden und das ist sicher keine einfache Strecke. Er war tadellos und sensationell, sowohl im Rennen als auch schon im Qualifying. Da sieht man, man muss den jungen Leuten eine Chance geben und man braucht nicht immer nur Routine. Er war schon vorher in der Formel 2 schnell, er hatte aber teilweise Probleme mit der Technik gehabt und hatte auch einige wilde Aktionen. Aber er ist auch erst 18 Jahre alt, da kann man nur gratulieren.»

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:43,273 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,643 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,639

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +32,007

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +35,759

06. George Russell (GB), Mercedes, +39,936

07. Oliver Bearman (GB), Ferrari, +42,679

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,708 sec

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +47,391 sec

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:16,996

11. Alex Albon (T), Williams, +1:28,354

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:45,737

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Pérez 36

03. Leclerc 28

04. Russell 18

05. Piastri 16

06. Sainz 15

07. Alonso 12

08. Norris 12

09. Hamilton 8

10. Bearman 6

11. Hülkenberg 1

12. Stroll 1

13. Albon 0

14. Zhou 0

15. Magnussen 0

16. Ricciardo 0

17. Ocon 0

18. Tsunoda 0

19. Sargeant 0

20. Bottas 0

21. Gasly 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Ferrari 49

03. McLaren 28

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 13

06. Haas 1

07. Williams 0

08. Sauber 0

09. Racing Bulls 0

10. Alpine 0