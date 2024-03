Neues Rätsel Racing-Raritäten: Vergessene Sternstunde

​Unser neues Rätsel «Racing-Raritäten» zeigt einen Piloten, der eine Sternstunde im Motorsport erzeugte, von welcher heute so gut wie niemand mehr weiss. Wer ist das? Wo und wann entstand das Foto?

Meist aus dem Archiv unserer Partner der britischen Foto-Agentur LAT stellen wir jede Woche ein kleines Stück Motorsporthistorie vor. Das Vorgehen ist kinderleicht – sagen Sie uns, wer zu erkennen ist, wo und wann das Bild entstand (Beispiel: Jo Siffert, Monza, 1970) und gewinnen Sie mit etwas Glück einen kleinen Preis. Bitte Namen, Adresse, Geburtsjahr und Telefonnummer nicht vergessen. Schicken Sie Ihre Lösung an: mathias.brunner@speedweek.com. Einsendeschluss ist jeweils Sonntag der laufenden Woche, 24.00 Uhr.

Die richtige Lösung vom letzten Mal: Die Schweizerin Simona de Silvestro lenkt auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet 2005 ein Fahrzeug der Formel Renault 3.5.

Die 35-jährige Thunerin arbeitete sich über den Kartsport in die italienische Formel Renault und suchte dann früh ihr Glück in den USA: Formel BMW USA (Gesamtvierte 2006), Formel Atlantic (Gesamtdritte 2009), von da in den IndyCar-Sport, wo sie 2013 in Houston auf dem Siegerpodest stand, als Zweitplatzierte hinter Scott Dixon, zwei Mal Vierte und ein Mal Fünfte wurde.

De Silvestro trat in der Formel E an, bei den australischen V8 Supercars und in der ADAC GT Masters.

Über Testfahrten mit Sauber 2014 kam sie in Sachen Formel 1 nicht hinaus, weil das nicht zu finanzieren war.



2024 arbeitet Simona de Silvestro als Rennexperten bei verschiedenen Grands Prix für das Schweizer Fernsehen.



Damit zum neuen Rätsel: Ihm gelang eine Sternstunde, die heute beinahe vergessen ist.



