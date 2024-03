Lance Stroll in Jeddah: Kleiner Fehler, hoher Preis

Aston Martin-Pilot Lance Stroll kam im Rennen in Saudi-Arabien nicht weit. Nach nur wenigen Runden flog der Kanadier ab, weil er der Mauer zu nahe kam. «Diese Strecke verzeiht keine Fehler», betonte Teamchef Mike Krack.

Zwei Fahrer kamen im zweiten Kräftemessen des Jahres auf dem Jeddah Corniche Circuit nicht ins Ziel: Alpine-Pilot Pierre Gasly wurde ein Opfer der Technik, während Lance Stroll im Aston Martin-Renner den Mauern zu nahe kam. Der Rennfahrer aus Montreal tat dies nach nur wenigen Runden in der 22. Kurve, nachdem er die Mauer gestreift hatte.

Der Mauerkuss kam ihm teuer zu stehen, denn dabei ging die Aufhängung kaputt und Stroll flog ab. Es war nicht das erste Mal an diesem Wochenende, dass Stroll an dieser Stelle patzte, bereits während des ersten Trainings war er innen der Mauer zu nahe gekommen.

«Leider hat Lance für einen kleinen Fehler einen hohen Preis bezahlt», kommentierte Teamchef Mike Krack nach dem Rennen. «Diese Strecke verzeiht keine Fehler», fügte der Luxemburger an, und erzählte: «Wir hatten am Anfang des Rennens mit beiden Autos Mühe auf den Medium-Reifen, beide Fahrer hatten auf dieser Mischung in den ersten fünf, sechs Runden kein leichtes Spiel. Wir müssen verstehen, warum das so war.»

«Lance hat die Mauer geküsst und ist dann leider abgeflogen, aber das Wichtigste ist, dass er okay ist. Auf Strecken wie dieser sind die Fahrer nur Millimeter von den Wänden entfernt. Da kann so etwas leider passieren. Aber wir lassen das jetzt hinter uns und blicken nach vorne», fügte der 51-jährige Teamchef an.

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:43,273 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,643 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,639

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +32,007

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +35,759

06. George Russell (GB), Mercedes, +39,936

07. Oliver Bearman (GB), Ferrari, +42,679

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,708 sec

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +47,391 sec

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:16,996

11. Alex Albon (T), Williams, +1:28,354

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:45,737

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Pérez 36

03. Leclerc 28

04. Russell 18

05. Piastri 16

06. Sainz 15

07. Alonso 12

08. Norris 12

09. Hamilton 8

10. Bearman 6

11. Hülkenberg 1

12. Stroll 1

13. Albon 0

14. Zhou 0

15. Magnussen 0

16. Ricciardo 0

17. Ocon 0

18. Tsunoda 0

19. Sargeant 0

20. Bottas 0

21. Gasly 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Ferrari 49

03. McLaren 28

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 13

06. Haas 1

07. Williams 0

08. Sauber 0

09. Racing Bulls 0

10. Alpine 0