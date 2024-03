Fred Vasseur (Ferrari): Red Bull Racing im Visier

Ferrari konnte in Saudi-Arabien den WM-Rückstand auf Red Bull Racing zwar nicht verkleinern. Dennoch ist Teamchef Fred Vasseur zuversichtlich, die Spitzenreiter in diesem Jahr unter Druck setzen zu können.

Im aktuellen Formel-1-Kräfteverhältnis ist Ferrari derzeit «Best of the Rest». Das Team aus Maranello sicherte sich sowohl beim Auftakt in Bahrain als auch beim zweiten Kräftemessen in Saudi-Arabien den dritten Platz auf dem Treppchen, in Bahrain war es Sainz, der sich zum Red Bull Racing-Duo Max Verstappen und Sergio Pérez gesellte, in Saudi-Arabien kam Charles Leclerc in den Genuss eines Podestplatzes.

Die Lücke zu den Spitzenreiter aus Milton Keynes ist angesichts der beiden Doppel-Triumphe der Konkurrenz zwar gewachsen. Dennoch blickt Fred Vasseur zuversichtlich auf die diesjährige Saison. Der Teamchef sagte nach dem Fallen der Zielflagge in Jeddah: «Ich will nicht pessimistisch sein, denn wir hatten ein gutes Wochenende und wir müssen zuversichtlich bleiben und diese Momente geniessen.»

Gleichzeitig betonte der ehrgeizige Franzose: «Es ist aber klar, dass Red Bull Racing immer noch vorne ist.» Und er rechnete vor: «Im Qualifying sind sie etwa zwei oder drei Zehntel schneller, und im Rennen ist es etwas mehr. Aber es ist schwierig, das wirklich einzuschätzen, denn wir wissen ja nicht, ob sie ans Limit gehen.»

Für Vasseur steht dennoch fest: Sollte seine Mannschaft es schaffen, sich stetig zu verbessern, kann sie den Druck auf Red Bull Racing erhöhen. «Das Gefühl ist besser, denn wenn man mit der eigenen Performance in diese Region kommt, dann kann man mit einem weiteren Fortschritt mehr Druck ausüben. Wenn wir es richtig hinbekommen, können wir gegen sie kämpfen.»

Der 55-jährige Teamchef weiss aber auch: «Wenn wir aufholen wollen, müssen wir uns in jedem Bereich verbessern. Das stand schon in der vergangenen Saison im Mittelpunkt, und das hat sich auch gelohnt. Wir haben in jedem Bereich Fortschritte erzielt, und nun müssen wir Gas geben, damit uns das weiter gelingt.»

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:43,273 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,643 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,639

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +32,007

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +35,759

06. George Russell (GB), Mercedes, +39,936

07. Oliver Bearman (GB), Ferrari, +42,679

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,708 sec

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +47,391 sec

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:16,996

11. Alex Albon (T), Williams, +1:28,354

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:45,737

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Pérez 36

03. Leclerc 28

04. Russell 18

05. Piastri 16

06. Sainz 15

07. Alonso 12

08. Norris 12

09. Hamilton 8

10. Bearman 6

11. Hülkenberg 1

12. Stroll 1

13. Albon 0

14. Zhou 0

15. Magnussen 0

16. Ricciardo 0

17. Ocon 0

18. Tsunoda 0

19. Sargeant 0

20. Bottas 0

21. Gasly 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Ferrari 49

03. McLaren 28

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 13

06. Haas 1

07. Williams 0

08. Sauber 0

09. Racing Bulls 0

10. Alpine 0