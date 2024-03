Oliver Bearman: «Fokussiere mich auf die Formel 2»

Oliver Bearman sprang in Saudi-Arabien für Carlos Sainz ein – und nutzte die Chance, um im Formel-1-Renner zu glänzen

Bei seinem GP-Debüt glänzte Oliver Bearman mit seinem Speed im Qualifying und Rang 7 im Rennen. Der Ferrari-Junior freute sich über den Formel-1-Einsatz, betont aber auch: Derzeit steht die Formel 2 im Mittelpunkt.

Oliver Bearman hatte nur eine Trainingsstunde, um sich auf sein ersten Formel-1-Qualifying vorzubereiten: In Jeddah erfuhr der junge Ferrari-Reservist nur Stunden vor dem dritten Training, dass er das Steuer von Carlos Sainz übernehmen durfte, weil dieser wegen seines entzündeten Blinddarms operiert werden musste.

Der Teenager liess sich nicht lange bitten – und lieferte sowohl im Training als auch im anschliessenden Qualifying eine beachtliche Leistung ab. Den guten Eindruck, den er mit dem elften Startplatz und nur 36 Tausendsteln Rückstand auf die Q2-Zeit von Lewis Hamilton gemacht hatte, konnte er im Rennen mit einer starken Performance bestätigen. Am Ende kreuzte er die Ziellinie als Siebter und erntete dafür von allen Seiten viel Lob.

Sainz war pünktlich zum Rennen wieder im Fahrerlager anzutreffen. Aber ob er am nächsten Wochenende beim dritten Kräftemessen der Saison in Melbourne wieder im Auto sitzen wird, steht noch aus. Bearman selbst rechnet mit der Rückkehr des Spaniers in Australien. «Carlos sieht gut aus, und ich bin froh, dass er sich gut erholt», erklärte er im «Sky Sports F1»-Interview, als er auf seine Aussichten auf einen weiteren Formel-1-Einsatz angesprochen wurde.

Und der 18-jährige Brite beteuerte: «Letztlich ist es nicht meine Entscheidung, aber wenn er sich gut fühlt, und das hoffe ich natürlich, wird er in Melbourne wieder im Auto sitzen. Letztlich ist es ja sein Auto und seine WM. Ich wünsche ihm auf jeden Fall das Beste.»

Er selbst werde sich nun ganz seiner eigenen Meisterschaft widmen, erklärte Bearman ausserdem. «Es ist grossartig, dass ich diese Chance in der Formel 1 hatte, aber ich fokussiere mich jetzt auf die Formel 2. Doch ich hoffe natürlich, dass ich mit diesem Einsatz für einen Job in der Formel 1 empfohlen habe.»

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:43,273 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,643 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,639

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +32,007

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +35,759

06. George Russell (GB), Mercedes, +39,936

07. Oliver Bearman (GB), Ferrari, +42,679

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,708 sec

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +47,391 sec

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:16,996

11. Alex Albon (T), Williams, +1:28,354

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:45,737

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Pérez 36

03. Leclerc 28

04. Russell 18

05. Piastri 16

06. Sainz 15

07. Alonso 12

08. Norris 12

09. Hamilton 8

10. Bearman 6

11. Hülkenberg 1

12. Stroll 1

13. Albon 0

14. Zhou 0

15. Magnussen 0

16. Ricciardo 0

17. Ocon 0

18. Tsunoda 0

19. Sargeant 0

20. Bottas 0

21. Gasly 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Ferrari 49

03. McLaren 28

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 13

06. Haas 1

07. Williams 0

08. Sauber 0

09. Racing Bulls 0

10. Alpine 0