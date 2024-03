Mercedes W15: Mehr als ein Set-up-Problem

Das Mercedes-Duo George Russell und Lewis Hamilton landete in den ersten beiden GP der Saison zwar in den Punkten, dennoch spricht Teamchef Toto Wolff von einem grösseren Problem, das gelöst werden muss.

Die Mercedes-Ergebnisse in der bisherigen Saison sind keine Katastrophe: George Russell belegte in Bahrain und Saudi-Arabien die Plätze 5 und 6, Lewis Hamilton landete beim Saisonauftakt auf Rang 7 und musste sich in Jeddah mit dem neunten Platz begnügen. Beide Fahrer konnten damit in beiden Rennen Punkte holen.

Dem Selbstverständnis des Werksteams entsprechen die Ergebnisse aber nicht, Mercedes will ganz vorne mitmischen, ist aber seit der Einführung der neuesten Fahrzeug-Generation weit von diesem Ziel entfernt. In Jeddah betonte Teamchef Toto Wolff: «Ich denke, es geht beim fehlenden Speed um einen grösseren Faktor als um den Heckflügel, uns fehlt mehr Abtrieb, als ein grösserer Flügel generieren würde.»

«Das ist etwas, das wir nicht verstehen», gestand der Wiener, und stellte klar: «Es geht nicht nur ums Set-up. Wenn du die Fahrzeugabstimmung richtig hinbekommst, kannst du ein paar Zehntel gewinnen, aber es geht nicht um grosse Performance-Sprünge. Es ist vielmehr eine fundamentales Sache, wir glauben, dass der Speed da sein sollte. Wir messen den Abtrieb, aber finden ihn nicht in der Rundenzeit.»

Wolff sprach Klartext und sagte: «Damit kämpfen wir nun schon seit zwei Jahren, und wir müssen da eine Lösung finden. Es ist nicht so, dass wir es nicht versuchen, wir geben alles und werden auch vor Melbourne mit noch mehr Daten Vollgas geben, um zu verstehen und in Melbourne stärker zurückzukommen. Wir müssen und wollen die Performance-Lücke schliessen.«

