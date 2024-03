Fernando Alonso: «Nur ich alleine entscheide»

​Wo fährt Aston Martin-Star Fernando Alonso in der kommenden Saison? Wird er 2025 noch Formel-1-Fahrer sein? Der 32-fache GP-Sieger sagt: «Nur ich alleine entscheide, was mit mir passiert.»

Theoretisch scheint Fernando Alonso alle Asse in der Hand zu haben. Ende 2024 läuft sein Vertrag bei Aston Martin aus, und deren Teamchef Mike Krack hat klipp und klar gesagt: «Unser erstes Ziel muss darin bestehen, dass wir mit Fernando weitermachen können.»

Aber als freier Mann Ende 2024 kann Alonso tun und lassen, was er will, und jeder Rennstall auf Fahrersuche würde einen Piloten von dieser Güteklasse liebend gerne verpflichten. Nach dem Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari für 2025 – wer weiß, welche Überraschungen das Transferkarussell noch für uns auf Lager hat.

In Australien sagt der F1-Champion von 2005 und 2006 über seine Zukunft: «Zuerst muss ich mir darüber klarwerden, wie es mit meiner Karriere weitergehen soll. Wenn das feststeht, wähle ich ein Team. Und nur ich alleine entscheide. Das war schon immer so.»

«Meines eigenes Glückes Schmied zu sein, manchmal hat es geholfen, manchmal hat es mir geschadet. Aber ich bin nun mal so. Ich habe entschieden, zu einem bestimmten Team zu gehen oder es zu verlassen oder woanders anzudocken, mit der Formel 1 aufzuhören oder wieder damit anzufangen. Was andere entscheiden, wird dabei für mich keine Rolle spielen. Ich gehe meinen eigenen Weg.»



Fernando vertieft: «Von Jeddah bis hier in Melbourne hat sich nichts geändert. Und das wird sich in den kommenden Wochen auch nicht ändern. Ich werde nicht überstürzt entscheiden. Zunächst mal will ich mich in Ruhe um die Leistungsfähigkeit meines neuen Rennwagens kümmern.»



«Was ich bei der Präsentation des 2024er Fahrzeugs gesagt habe, das hat Bestand: Mein erster Ansprechpartner in Sachen Zukunft ist Aston Martin. Ich stehe loyal zu diesem Team, das mir vor zwei Jahren diese Möglichkeit gegeben hat. Nur falls ich mit Aston Martin keinen gemeinsamen Nenner finden sollte, werde ich mich woanders umsehen.»





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:43,273 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,643 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,639

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +32,007

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +35,759

06. George Russell (GB), Mercedes, +39,936

07. Oliver Bearman (GB), Ferrari, +42,679

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,708 sec

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +47,391 sec

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:16,996

11. Alex Albon (T), Williams, +1:28,354

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:45,737

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe



WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Pérez 36

03. Leclerc 28

04. Russell 18

05. Piastri 16

06. Sainz 15

07. Alonso 12

08. Norris 12

09. Hamilton 8

10. Bearman 6

11. Hülkenberg 1

12. Stroll 1

13. Albon 0

14. Zhou 0

15. Magnussen 0

16. Ricciardo 0

17. Ocon 0

18. Tsunoda 0

19. Sargeant 0

20. Bottas 0

21. Gasly 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Ferrari 49

03. McLaren 28

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 13

06. Haas 1

07. Williams 0

08. Sauber 0

09. Racing Bulls 0

10. Alpine 0