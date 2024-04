George Russell über Vettel: «Jeder ist willkommen»

Könnte Sebastian Vettel 2025 als Nachfolger von Lewis Hamilton bei Mercedes sein Formel-1-Comeback geben? George Russell würde den vierfachen Champion willkommen heissen, beteuert der Brite in Suzuka.

Die Diskussionen um die Nachfolge von Lewis Hamilton reissen nicht ab. Und bei den Spekulationen über den nächsten Mercedes-Star wird nicht nur über die aktuellen Stammpiloten der Königsklasse diskutiert. Auch ein Comeback von Sebastian Vettel können sich viele Beobachter vorstellen. Denn der Heppenheimer hat eine Rückkehr nicht ausgeschlossen – obwohl er betont, dass er sein Leben nach der aktiven Formel-1-Karriere immer noch geniesst.

George Russell würde sich auf jeden Fall freuen, den Heppenheimer an seiner Seite zu haben. In der FIA-Pressekonferenz erklärte der 26-jährige Brite: «Sebastian ist ein grossartiger Mensch und er ist ein vierfacher Weltmeister. Und man kann sicherlich sagen, dass man ihn in der Startaufstellung vermisst. Ich glaube, dass es wichtig ist, die 20 besten Fahrer der Welt in der Formel 1 zu haben.»

«Ich habe es bereits gesagt, und sage es noch einmal: Ich bin für jeden Teamkollegen offen, ob es nun ein Weltmeister oder ein Rookie ist, das ändert nichts an der Art und Weise, wie ich meine Arbeit verrichte», stellte der aktuelle WM-Siebte klar.

Vettel ist nicht der Einzige, der mit dem frei werdenden Mercedes-Cockpit in Verbindung gebracht wird. Auch Formel-1-Urgestein Fernando Alonso, sein Landsmann Carlos Sainz und Alpine-Pilot Esteban Ocon werden als potenzielle Hamilton-Nachfolger gehandelt, genauso wie das Mercedes-Talent Andrea Kimi Antonelli.

Der erst 17-jährige Italiener fährt derzeit in der Formel 2. Viele Mercedes-Fans träumen auch von einem Wechsel von Red Bull Racing-Star Max Verstappen zur Sternmarke. Der aktuelle Vertrag des dreifachen Champions läuft allerdings noch bis 2028. Und der Niederländer hat auch in Suzuka betont, dass er bei seinem aktuellen Brötchengeber zufrieden ist.