Christian Horner: «Eine gute Ausgangsposition»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner durfte sich in Japan über eine starke Qualifying-Leistung von Max Verstappen und Sergio Pérez freuen. Das Duo sicherte sich die erste Startreihe.

Am Ende des Qualifyings auf dem Suzuka Circuit fiel die Entscheidung klar aus: Red Bull Racing durfte sich über eine starke Vorstellung von Champion Max Verstappen und dessen Teamkollegen Sergio «Checo» Pérez freuen, das Duo belegte die ersten beiden Positionen, wobei der Niederländer mit 66 Tausendsteln Vorsprung die Nase vorn behielt.

Der Abstand zum Drittplatzierten Lando Norris fiel deutlicher aus. Dem Briten aus dem McLaren-Team fehlten mehr als zweieinhalb Zehntel auf die Pole-Zeit des dreifachen Weltmeisters, Melbourne-Sieger Carlos Sainz, der im Ferrari die viertschnellste Runde drehte, war fast eine halbe Sekunde langsamer als der aktuelle WM-Leader.

Entsprechend glücklich war Christian Horner nach der Zeitenjagd. Der Teamchef der Mannschaft aus Milton Keynes sagte: «Beide Fahrer haben ein hervorragendes Qualifying gezeigt. Das ist nun das 27. Mal, dass wir die ersten beiden Startplätze besetzen und die beste Quali-Leistung von Checo hier in Japan.»

Gleichzeitig mahnte der 51-Jährige: «Natürlich gibt es immer noch Dinge, die wir für das Rennen verbessern müssen.» Er fügte aber auch gleich an: «Aber es war eine weitere beeindruckende Runde von Max, und wir sind wirklich froh, beide Autos in der ersten Reihe zu haben.»

«Ich denke, dass es im GP etwas enger zugehen wird, aber der heutige Tag bringt uns in eine gute Ausgangsposition für das Rennen, und wir wollen dieses Tempo auch am Sonntag an den Tag legen», ergänzte Horner mit Blick aufs Rennen.

Qualifying, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,197 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:28,263

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,489

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:28,682

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,686

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28,760

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28,766

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,786

09. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,008

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:29,413

11. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:39,472

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:29,494

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:29,593

14. Alex Albon (T), Williams, 1:29,714

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:29,816

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,024

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,119

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,131

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:30,139

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:30,143