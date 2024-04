Charles Leclerc (Ferrari): Wieso langsamer als Sainz?

​Charles Leclerc hat im Ferrari-Stallduell gegen Carlos Sainz in Japan die dritte Niederlage 2024 kassiert. Der Monegasse gilt als einer der schnellsten Männer der Vollgasbranche. Wieso zieht er gegen Sainz den Kürzeren?

Grand Prix von Bahrain: Carlos Sainz erzielt hinter dem Red Bull Racing-Duo Max Verstappen und Sergio Pérez den dritten Platz. Charles Leclerc wird Vierter.

Großer Preis von Saudi-Arabien: Sainz muss der Blinddarm entfernt werden, der 29-jährige Madrilene kann nicht am Rennen teilnehmen. Dritter Platz für Leclerc, wieder hinter Verstappen/Pérez.

Traditions-GP von Australien in Melbourne: Doppelsieg von Ferrari, mit Sainz vor Leclerc.

WM-Lauf von Japan in Suzuka: Rückkehr zur Normalität mit dem dritten Doppelsieg von Red Bull Racing, wieder mit Verstappen vor Pérez, Rang 3 für Sainz, Leclerc Vierter.



Im direkten Rennduell hat Leclerc damit die dritte Niederlage in Folge kassiert (Jeddah gilt natürlich nicht), und die Fans des 26-jährigen Monegassen fragen sich – wieso ist Carlos Sainz derzeit der stärkere Ferrari-Fahrer?



Charles Leclerc sagt: «Was meine Leistung im Rennen von Suzuka angeht, so darf ich zufrieden sein, denn wenn du vom achten Startplatz aus Vierter wirst, dann solltest du nicht jammern. Mein Speed stimmte, unsere Strategie stimmte, das Reifen-Management stimmte.»



«Aber als Fahrer beleuchtest du immer eher das Negative. Und da stelle ich fest: Am Tempo im Grand Prix gibt es wenig zu bemängeln, aber mit meiner Leistung in der Qualifikation bin ich nicht zufrieden. Und das ist merkwürdig, wo doch normalerweise die Quali eine meiner Stärken ist.»



«Weder in Australien noch in Japan ist es mir gelungen, die Reifen im Abschlusstraining ins beste Arbeitsfenster zu bringen, daher nur die Startränge 5 und 8.»



«Wenn wir nun nach Shanghai weiterziehen, dann werde ich darauf am meisten Aufmerksamkeit legen. Ich muss es wieder schaffen, von weiter vorne zu starten, dann wird es auch leichter sein, ein besseres Rennergebnis zu erzielen.»



«Am Samstag des GP-Wochenendes von Japan etwa habe ich eine wirklich gute Runde gefahren, aber mir fehlte der ideale Grip der Reifen. Es war frustrierend. Ich weiß noch, wie happy ich über die Ziellinie gefahren bin, im Wissen, eine gute Runde gefahren zu haben, dann sah ich die Zeit, und das war überaus ernüchternd.»



«Es geht hier nur um Nuancen, aber mir ist klar, dass ich einen besseren Job machen muss in Sachen Präparation der Reifen.»



Dazu bekommt der fünffache GP-Sieger Leclerc in China gleich zwei Chancen, denn in Shanghai werden wir zwei Mal eine Quali erleben – das Wochenende ab Freitag, den 19. April findet im Sprintformat statt.

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:54:23,566 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,535 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,866

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +26,522

05. Lando Norris (GB), McLaren, +29,700

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +44,272

07. George Russell (GB), Mercedes, +45,951

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +47,525

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +48,626

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Elektrik

Alex Albon (T), Williams, Crash

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Crash





WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 77 Punkte

02. Pérez 64

03. Leclerc 59

04. Sainz 55

05. Norris 37

06. Piastri 32

07. Russell 24

08. Alonso 24

09. Hamilton 10

10. Stroll 7

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 141 Punkte

02. Ferrari 120

03. McLaren 69

04. Mercedes 34

05. Aston Martin 33

06. Racing Bulls 7

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0