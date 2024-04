Christian Horner: Antwort auf WM-Aussage von Wolff

Toto Wolff sagte in Japan, dass Max Verstappen der Titel nicht mehr zu nehmen sei. Darauf wurde Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner angesprochen. Und der Brite fand eine klare Antwort auf diese Aussage.

Dass sich Christian Horner und Toto Wolff schon manche Wortgefechte geliefert haben, ist belegt. Nicht nur in der Saison 2021 nutzten beide Teamchefs immer wieder die Chance, verbal gegen den Berufskollegen aus dem gegnerischen Lager zu schiessen. Entsprechend oft werden die beiden auf die Aussagen des jeweils anderen angesprochen.

Das war auch in Suzuka so. Dort erklärte Mercedes-Teamchef Wolff mit Blick auf die Leistung von Red Bull Racing-Star Max Verstappen: «Niemand wird Max mehr einholen in diesem Jahr. Sein Auto ist spektakulär, und er fährt spektakulär gut. Man sieht, wie er nur schon mit den Reifen umgehen kann. Es geht in dieser Saison im Grunde nur noch darum, wer der Beste vom Rest wird.»

Darauf angesprochen fand Horner deutliche Worte. Der Brite nutzte die Gelegenheit zum verbalen Seitenhieb und erklärte mit einem breiten Grinsen: «Es ist noch sehr früh, um die ganze Saison abzuschreiben. Wir haben noch 20 Rennwochenenden, die wir bestreiten werden, und ich habe im Laufe der Jahre auch gelernt, nicht zu genau auf das zu hören, was Toto sagt.»

In der WM-Tabelle belegt Verstappen nach dem dritten Sieg in vier Rennen die Spitzenposition. Weil er in Australien aber einen Ausfall hinnehmen musste, weil ein Bremsproblem die Zielankunft verhinderte, fällt sein Vorsprung nicht zu gross aus. Sein Teamkollege Sergio Pérez ist mit 13 Punkten Rückstand aktueller WM-Zweiter. Charles Leclerc, der den dritten Zwischenrang belegt, trennen 18 Punkte von der WM-Spitze.

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:54:23,566 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,535 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,866

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +26,522

05. Lando Norris (GB), McLaren, +29,700

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +44,272

07. George Russell (GB), Mercedes, +45,951

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +47,525

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +48,626

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Elektrik

Alex Albon (T), Williams, Crash

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Crash





WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 77 Punkte

02. Pérez 64

03. Leclerc 59

04. Sainz 55

05. Norris 37

06. Piastri 32

07. Russell 24

08. Alonso 24

09. Hamilton 10

10. Stroll 7

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 141 Punkte

02. Ferrari 120

03. McLaren 69

04. Mercedes 34

05. Aston Martin 33

06. Racing Bulls 7

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0