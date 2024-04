Toto Wolff vor China-GP: «Solide Fortschritte»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff weiss, dass die Rückkehr nach China für die Formel 1 wichtig ist. Der Wiener will auf der Rennstrecke von Schanghai die jüngsten Fortschritte, die sein Team gemacht hat, bestätigen.

Mit den Plätzen 7 (George Russell) und 9 (Lewis Hamilton) fiel das Ergebnis im Japan-GP für das Mercedes-Team nicht berauschend aus. Teamchef Toto Wolff sprach nach dem vierten Formel-1-Kräftemessen der Saison von einem schwierigen Rennen, betonte aber auch: «Insgesamt war das Wochenende besser als es das Ergebnis vermuten lässt.»

Auch vor dem nächsten Rennwochenende in China erklärt der Österreicher: «Die Ergebnisse haben es nicht unbedingt gezeigt, aber wir haben in Japan solide Fortschritte mit unserem Auto gemacht. Wir freuen uns darauf, an diesem Wochenende darauf aufzubauen.»

Das China-Comeback sei wichtig für die Formel 1, erklärte Wolff ausserdem. «Als grösster Automobilmarkt der Welt und zweitgrösste Volkswirtschaft ist China für die globale Präsenz des Sports von grosser Bedeutung. Das Wachstum der Formel 1 war in den letzten Jahren positiv, und China ist ein Schlüsselmarkt, auf dem wir diesen Fortschritt fortsetzen können.»

Der 52-Jährige erwartet auf dem Rundkurs von Schanghai aus mehreren Gründen kein einfaches Wochenende: «Mit den neuen Autos, den neuen Reifen und einem veränderten Asphalt seit unserem letzten Rennen in China erwarten uns dort viele Unbekannte. Es ist auch das erste Sprint-Wochenende des Jahres, und das bringt seine eigenen Herausforderungen mit sich.»

«Die Änderungen am Format, einschliesslich eines zweiten Parc fermé, werden den Rhythmus des Wochenendes verbessern – und die eine Stunde Training setzt uns immer noch unter Druck, mit unvollkommenen Informationen richtige Entscheidungen zu treffen. Wir freuen uns jedoch auf diese Herausforderung», fügt der Wiener an.

WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 77 Punkte

02. Pérez 64

03. Leclerc 59

04. Sainz 55

05. Norris 37

06. Piastri 32

07. Russell 24

08. Alonso 24

09. Hamilton 10

10. Stroll 7

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 141 Punkte

02. Ferrari 120

03. McLaren 69

04. Mercedes 34

05. Aston Martin 33

06. Racing Bulls 7

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0