Helmut Marko: «Fast alles spricht für Sergio Pérez»

Nach dem Qualifying zum GP in Schanghai freute sich Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko nicht nur über Polesetter Max Verstappen. Lob gab es auch für Sergio Pérez, dessen Vertrag nach der laufenden Saison ausläuf

Max Verstappen liess im Qualifying auf dem «Shanghai International Circuit» keine Zweifel an seinen Fahrkünsten aufkommen. Der Niederländer aus dem Red Bull Racing Team, der im Sprint-Qualifying noch mit dem vierten Platz hatte Vorlieb nehmen müssen, stellte in allen drei Segmenten jeweils die Bestzeit auf.

Am Ende sicherte er sich den ersten Startplatz und damit die 100. GP-Pole für den Rennstall aus Milton Keynes. Sein Teamkollege Sergio «Checo» Pérez machte das Glück für Red Bull Racing mit dem zweiten Platz perfekt.

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko freute sich im Interview mit den Kollegen von «ServusTV»: «Wir waren nicht nur im Qualifying stark, wir haben davor schon das Sprintrennen gewonnen, ausserdem ist es die 100. Pole-Position von Red Bull Racing. Ich weiss nicht, wo wir da im Ranking stehen, aber ich denke, wir sind da ziemlich weit vorne. Bisher war es ein Wochenende, an dem das ganze Team sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat. Wir haben uns ständig verbessern können.»

«Die knappe Trainingszeit, die uns zur Verfügung stand, konnten wir optimal nutzen, und Max hat dann auch noch einen Respekt-Abstand herausgefahren, der seine ausserordentliche Klasse zeigt. Auch dass Checo auf Platz 2 gefahren ist, ist erfreulich und beweist, dass er in diesem Jahr seine bis dato stärkste Saison erlebt. Das ist natürlich auch für die Zukunft sehr wichtig», lobte der Grazer die beiden Red Bull Racing-Fahrer.

Und auf die Frage, ob der Mexikaner sein Cockpit behalten darf, wenn er weiterhin so starke Auftritte hinlegt, betonte der Doktor angesichts der aktuellen Stimmung zwischen Verstappen und Pérez: «Man will natürlich immer die besten Leute im Team haben.»

«Doch bei dieser Performance von Checo und der Harmonie, die stimmt... Die beiden vertragen sich gut und sind in der Abstimmung relativ ähnlich, was natürlich die ganze Technik-Arbeit leichter macht, weil die Daten vergleichbar sind. So spricht derzeit sehr viel oder fast alles für Checo.»

Qualifying, China

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33,660 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33,982

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:34,148

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,165

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,273

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,289

*07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,297

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,433

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:34,604

10. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:34,665

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,838

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:34,934

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,223

14. Alex Albon (T), Williams, 1:35,241

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,463

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:35,505

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35,516

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:35,573

19. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:35,746

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36,358