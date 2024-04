Toto Wolff: «Das ist einfach nicht gut genug»

Toto Wolff: «Es ist nicht einfach, wenn du einfach eine so lange Durststrecke hast»

Die Mercedes-Piloten George Russell und Lewis Hamilton kamen im China-GP auf den Positionen 6 und 9 ins Ziel. Für Teamchef Toto Wolff steht fest: Damit kann das Werksteam der Sternmarke nicht zufrieden sein.

Im Sprint von China glänzte Lewis Hamilton noch mit dem zweiten Platz, den Grundstein dafür legte er im Sprint-Qualifying, das er bereits als Zweitschnellster beendet hatte. Im Qualifying zum GP gab es für den siebenfachen Weltmeister allerdings eine bittere Pille, er schied auf Position 18 liegend bereits im Q1 aus und hatte eine entsprechend schwierige Ausgangslage für den Grand Prix am Sonntag.

Hamilton liess sich nicht entmutigen. Der gewünschte Regen kam zwar nicht, dennoch schaffte es der Mercedes-Star in die Punkte. Er kreuzte die Ziellinie als Neunter, sein Teamkollege George Russell kam als Sechster ins Ziel. Toto Wolff sagte zu den Kollegen von «ServusTV», als er nach seinem Fazit zum Wochenende gefragt wurde: «Ich bin gar nicht zufrieden.»



«Vielleicht gab es da das kleine Highlight mit dem zweiten Platz im Sprint, aber die Performance ist nicht da», räumte der ehrgeizige Österreicher ein. «Wir können es uns immer wieder schönreden, dass da irgendwann einmal am Wochenenden Lichtblicke waren, aber wir müssen einen Schritt machen», forderte er, und verriet: «Wir werden ein bisschen was nach Miami mitbringen, das uns hoffentlich nach vorne bringt. Aber diesmal waren wir hinter den Ferrari-Piloten und Lando Norris – das ist einfach nicht gut genug.»

«Es ist nicht einfach, wenn du einfach eine so lange Durststrecke hast, die bei uns ins dritte Jahr geht. Und in der Analyse sind ja alle Säulen da, die man normalerweise braucht, um zu performen. Für uns stimmt die Physik nicht, da ist etwas, das wir nicht richtig begreifen», seufzte der 52-jährige Wiener.

Dass Hamilton trotz der bescheidenen Ergebnisse gute Miene zum bösen Spiel macht, beweise, dass der Brite «durch und durch ein Profi» ist, glaubt Wolff, der aber auch gesteht: «Er ist eigentlich überraschend gut drauf, vielleicht weil er weiss, dass er woanders hingeht, aber das ist so gar nicht seine Art. Aber er weiss, dass es im Sport auf- und abwärts geht. Man sagt ja immer, dass es darum geht, wie man wieder aufsteht, aber im Moment fühlt es sich schwierig an, weil da so viele Schläge sind. Unser Anspruch ist es, wieder zu gewinnen, aber das mit der nötigen Portion Bescheidenheit.»

China-GP, Shanghai International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40:52,554 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +13,773 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +19,160

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,623

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +33,983

06. George Russell (GB), Mercedes, +38,724

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +43,414

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +56,198

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +57,986

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00,476 min

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,812

12. Alex Albon (T), Williams, +1:05,506

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,223

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:11,689

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:22,768

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:27,553

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:35,110

Out

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Kollision

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Sauber, Motor

WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 110 Punkte

02. Pérez 85

03. Leclerc 76

04. Sainz 69

05. Norris 58

06. Piastri 38

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 4

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Ocon 0

17. Zhou 0

18. Ricciardo 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 151

03. McLaren 96

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 7

07. Haas 5

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0