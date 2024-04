Christian Horner: «Darauf bin ich sehr stolz»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner war nach dem Rennen in China in Feierlaune

15 Jahre nach dem ersten GP-Sieg durfte Red Bull Racing im China-GP wieder den ersten Platz bejubeln: Max Verstappen bescherte dem Team den 117. GP-Triumph. Teamchef Christian Horner lobte die ganze Mannschaft.

Red Bull Racing-Ausnahmekönner Max Verstappen enttäuschte auch am Rennsonntag in Schanghai nicht: Der Champion nutzte die 100. Pole seines Teams in der Königsklasse, die er am Vortag erobert hatte, um sich den 58. GP-Sieg und seinem Team den 117. ersten Platz in der Formel 1 zu sichern. Sein Teamkollege Sergio «Checo» Pérez durfte als Dritter mit aufs Treppchen.

Christian Horner strahlte entsprechend, als er den Tag zusammenfasste. Der Teamchef der Weltmeister-Mannschaft aus Milton Keynes schwärmte: «Das war ein phänomenales Wochenende für unser Team, das ist der 117. GP-Sieg, den wir 15 Jahre nach unserem ersten Triumph in der Formel 1 feiern, und das ist ein ganz wichtiger Meilenstein, auf den ich auch auf persönlicher Ebene sehr stolz bin.»

«Wir sind glücklich mit den Fortschritten, die wir machen konnten. Max war die ganze bisherige Saison einfach fantastisch und Checo war auch wieder auf dem Podest – das war von allen eine Glanzleistung», fuhr der 50-jährige Brite fort. Und er betonte: «Wir haben eine aggressive 2-Stopp-Strategie verfolgt und hatten etwas Pech mit dem Safety-Car, das Lando Norris und Charles Leclerc in die Hände gespielt hat. Aber so läuft es manchmal eben.»

«Beide konnten ohne grossen Zeitverlust die Reifen wechseln und an Checo vorbeikommen. Er schaffte es, Charles wieder zu überholen, aber leider reichte es nicht mehr für Lando. Vielleicht haben wir die Reifen am Anfang etwas zu stark beansprucht, aber beide Fahrer und das ganze Team haben wieder ein tolles Rennen gezeigt», ergänzte Horner.

China-GP, Shanghai International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40:52,554 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +13,773 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +19,160

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,623

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +33,983

06. George Russell (GB), Mercedes, +38,724

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +43,414

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +56,198

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +57,986

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00,476 min

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,812

12. Alex Albon (T), Williams, +1:05,506

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,223

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:11,689

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:22,768

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:27,553

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:35,110

Out

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Kollision

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Sauber, Motor

WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 110 Punkte

02. Pérez 85

03. Leclerc 76

04. Sainz 69

05. Norris 58

06. Piastri 38

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 4

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Ocon 0

17. Zhou 0

18. Ricciardo 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 151

03. McLaren 96

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 7

07. Haas 5

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0