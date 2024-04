Helmut Marko: «Können wieder an den WM-Titel denken»

Max Verstappen hat in China nicht nur den Sieg im Sprint eingefahren, er sicherte sich am Sonntag auch seinen 58. GP-Triumph. Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko ist überzeugt: «Er gehört zu den ganz Grossen.»

Dass Max Verstappen nicht nur dank des starken Rennwagens von Red Bull Racing einen Sieg nach dem anderen einfährt, beweist der Blick auf die Statistik seines Teamkollegen. Sergio «Checo» Pérez, der wie der Champion im RB20 unterwegs ist, liegt in der WM-Wertung bereits 25 WM-Zähler hinter seinem Stallgefährten.

Der Mexikaner musste sich in China sowohl im Sprint als auch im Rennen mit dem dritten Rang begnügen, Verstappen sicherte sich in beiden Kräftemessen den Sieg. Pérez hatte am Sonntag allerdings Pech, wie auch Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko im «Sky»-Interview betont: «Es war ein sehr turbulentes Rennen und durch die Safety-Car-Phasen ist das Resultat etwas durcheinander gekommen.»

«Wir haben etwas gezittert, weil zwei Runden vor Schluss lagen Teile auf der Strecke, Max ist darübergefahren, aber es hat alles geklappt. Das war wieder mal ein souveräner Sieg von Max. Die Team-Leistung war auch okay. Und ich glaube, Pérez war unglücklich mit dem Timing der Safety-Car-Phase», analysierte der Grazer, der sich sicher ist: «Der zweite Platz wäre möglich gewesen.»

Der bisherige Saisonverlauf stimmt Dr. Marko zuversichtlich: «Ich glaube, wir haben ein sehr gutes Paket, und Max fährt absolut fehlerfrei. Er ist in jeder Phase auch vom Gesamt-Rennüberblick souverän, schont die Reifen. Ich glaube, wir können wieder an den WM-Titel denken.» Für den 80-Jährigen steht fest: «Er gehört zu den ganz Grossen. Und er wird in diesem Jahr erst 27. Da kommt also noch einiges.»

China-GP, Shanghai International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40:52,554 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +13,773 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +19,160

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,623

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +33,983

06. George Russell (GB), Mercedes, +38,724

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +43,414

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +56,198

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +57,986

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00,476 min

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,812

12. Alex Albon (T), Williams, +1:05,506

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,223

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:11,689

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:22,768

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:27,553

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:35,110

Out

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Kollision

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Sauber, Motor

WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 110 Punkte

02. Pérez 85

03. Leclerc 76

04. Sainz 69

05. Norris 58

06. Piastri 38

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 4

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Ocon 0

17. Zhou 0

18. Ricciardo 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 151

03. McLaren 96

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 7

07. Haas 5

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0