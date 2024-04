Toto Wolff: «Die Rolle des Fahrers wird überschätzt»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff sprach in China auch über die Rolle der Fahrer bei der Bestimmung der Entwicklungsrichtung und erzählte, wie sich die Suche nach einem Nachfolger für Lewis Hamilton gestaltet.

Lewis Hamilton erlebte in China ein durchzogenes Wochenende: Im Sprint-Qualifying und im Sprint selbst glänzte der Mercedes-Pilot jeweils mit dem zweiten Platz. Im Kampf um die Startplätze für den GP kam er aber als Achtzehnter nicht übers Q1 hinaus. Den Rennsonntag beendete er schliesslich als Neunter, sein Teamkollege George Russell kam auf Platz 6 ins Ziel.

Teamchef Toto Wolff erklärte bei den Kollegen von «Sky»: «Der sechste und neunte Platz entsprechen überhaupt nicht unserem Anspruch. Jetzt kann man wieder einen Grund finden, warum es so war, dass wir das Auto definitiv falsch hingestellt haben. Da hat der Lewis eine Entwicklungsrichtung vorgegeben, die war so daneben, dass das Auto nicht um die Kurve gefahren ist.»

Und im gleichen Atemzug sagte der Wiener: «Jedes Wochenende gibt es irgendeine Erklärung, und das ist einfach nicht gut genug. Jetzt bringen wir in Miami ein bisschen was aufs Auto und schauen, wie das funktioniert. Aber man muss immer wieder aufstehen, auch nach solchen Ergebnissen.» Was die neuen Teile von Miami bringen werden, weiss er nicht. «Da bin ich jetzt vorsichtig geworden in den letzten zwei Jahren, aber hoffentlich wieder einen guten Schritt nach vorn.»

Die Frage, ob das Team bei der Bestimmung der Entwicklungsrichtung angesichts von Lewis Hamiltons angekündigtem Abgang eher auf das Feedback von Russell setzt, beantwortete der 52-Jährige folgendermassen: «Der Fakt ist, dass die Rolle des Fahrers in der Entwicklung des Fahrzeugs immer sehr überschätzt wird. Da gibt es einmal im Jahr Input für die kommende Fahrzeugentwicklung, und dann während des Jahres einfach Feedback, wie das Auto fährt. Aber insofern ist es schwieriger, einen Ingenieur zu verlieren, der 12 Monate später in ein Team geht, als einen Fahrer, der nächste Woche das Team wechselt. Da gibt es nicht viel Know-How-Abfluss.»

Natürlich wurde Wolff auch zum neuesten Stand bei der Suche nach einem Nachfolger für den siebenfachen Champion befragt. «Wir haben noch keinen festen Namen im Kopf, es sind aber gerade ein paar interessante Gespräche, die geführt wurden, ein paar interessante Optionen», lautete seine Antwort. « Ich freue mich dann auch, im nächsten Jahr mit einem neuen Fahrer in ein neues Zeitalter zu gehen. Lewis und wir arbeiten jetzt 12 Jahre miteinander, so lange wie noch kein Fahrer und Team vorher, was unglaublich ist. Aber jetzt gibt es eine Auffrischung.»

China-GP, Shanghai International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40:52,554 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +13,773 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +19,160

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,623

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +33,983

06. George Russell (GB), Mercedes, +38,724

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +43,414

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +56,198

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +57,986

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00,476 min

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,812

12. Alex Albon (T), Williams, +1:05,506

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,223

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:11,689

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:22,768

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:27,553

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:35,110

Out

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Kollision

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Sauber, Motor

WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 110 Punkte

02. Pérez 85

03. Leclerc 76

04. Sainz 69

05. Norris 58

06. Piastri 38

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 4

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Ocon 0

17. Zhou 0

18. Ricciardo 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 151

03. McLaren 96

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 7

07. Haas 5

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0