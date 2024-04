Christian Horner: Klare Antwort auf Wolffs Aussagen

Mercedes-Teamchef Toto Wolff macht kein Geheimnis daraus, dass Max Verstappen sein Wunschkandidat für die Hamilton-Nachfolge ist. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner reagiert mit deutlichen Worten.

Seinen Mercedes-Abgang bestätigte Lewis Hamilton schon vor dem Saisonstart. Der siebenfache Weltmeister wird nur noch in diesem Jahr im Auto aus Brackley sitzen, dann zieht es ihn zu Ferrari, mit den Roten hofft der frühere Dauersieger den Weg zurück auf die Erfolgsspur zu finden. Wer sein Nachfolger wird, steht noch nicht fest.

Und Mercedes-Teamchef Toto Wolff betont immer wieder, dass er sich bei der Entscheidung über den zweiten Fahrer neben George Russell Zeit lassen will. Er freue sich darauf, mit einem neuen Fahrer ein neues Kapitel aufzuschlagen, sagte er im «Sky»-Interview. Und er kündigte an: «Jetzt gibt es eine Auffrischung.»

Der Wiener machte im «Fox Sports Australia»-Interview kein Geheimnis daraus, dass Champion Max Verstappen seine erste Wahl für die Nachfolge von Hamilton wäre. Der Red Bull Racing-Star verfügt allerdings über einen Vertrag mit dem Weltmeister-Team, das derzeit das beste Auto ins Rennen schickt. Beim Saisonstart erklärte Wolff selbst: «Derzeit hat Red Bull Racing das schnellste Auto, und das wird immer an erster Stelle stehen.»

Nach dem China-GP schlug der Teamchef des Werksteams der deutschen Marke andere Töne an. «Da spielen so viele verschiedene Faktoren mit, wenn ein Fahrer sich für ein Team entscheidet, und wenn man es aus rationaler Sicht betrachtet, kann man sagen, dass der schnellste Fahrer im derzeit schnellsten Auto sitzt. Aber ich denke nicht, dass dies der einzige Grund ist, bei einem Team zu bleiben.» Einfache Gemüter würden sich auf diesen Faktor beschränken, aber ein Fahrer «mit mehr Tiefe» ziehe auch andere Faktoren in Erwägung, und Max sei Letzteres, fügte er an.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner hatte eine klare Antwort darauf, als er auf die Worte von Wolff angesprochen wurde. «Wann hat er das gesagt? Wenn man Max fragt… Es geht letztlich nicht um Papiere, und was darin festgehalten wird. Er weiss, dass er einen Vertrag hat, der bis Ende 2028 läuft. Es geht aber darum, wie er sich im Team fühlt, welche Beziehung er dazu hat und wie die Leistung ausfällt. Ich glaube auch nicht, dass Totos Problem die Fahrer sind. Er sollte sich wohl auf andere Dinge konzentrieren als auf Piloten, die nicht auf dem Markt sind.»

China-GP, Shanghai International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40:52,554 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +13,773 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +19,160

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,623

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +33,983

06. George Russell (GB), Mercedes, +38,724

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +43,414

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +56,198

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +57,986

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00,476 min

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,812

12. Alex Albon (T), Williams, +1:05,506

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,223

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:11,689

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:22,768

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:27,553

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:35,110

Out

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Kollision

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Sauber, Motor

WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 110 Punkte

02. Pérez 85

03. Leclerc 76

04. Sainz 69

05. Norris 58

06. Piastri 38

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 4

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Ocon 0

17. Zhou 0

18. Ricciardo 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 151

03. McLaren 96

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 7

07. Haas 5

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0