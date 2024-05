Günther Steiner: Warnung an Max Verstappen

Dass Max Verstappen derzeit in einer eigenen Liga unterwegs ist, weiss auch der frühere Haas-Teamchef Günther Steiner. Doch die Erfolgssträhne wird irgendwann einmal abreissen, warnt der Südtiroler.

Auch in Schanghai war Max Verstappen eine Klasse für sich: Der WM-Leader sicherte sich den Sieg im Sprint und im GP, das Rennen am Sonntag nahm er von der Pole aus in Angriff. Nur im Sprint-Qualifying lief es nicht nach Wunsch, der schnelle Niederländer musste sich mit dem vierten Platz hinter Lando Norris, Lewis Hamilton und Fernando Alonso begnügen.

Dennoch ist klar: Der WM-Leader, der bereits nach dem fünften Rennen über ein Polster von 25 WM-Punkten auf seinen ersten Verfolger und Teamkollegen Sergio Pérez verfügt, ist auch in diesem Jahr das Mass aller Dinge. Das betont auch Günther Steiner in seiner neuesten Kolumne auf der offiziellen Formel-1-Website.

Der frühere Haas-Teamchef erklärt darin: «Red Bull Racing und Max leisten derzeit ganz offensichtlich fantastische Arbeit, sie dominieren. Ich habe grossen Respekt für Sergio Pérez, der ein sehr guter Fahrer ist, aber er kommt derzeit nicht einmal in die Nähe von Max, der in einer eigenen Klasse fährt. Max gehört jetzt schon zu den Grössten seiner Ära, genauso wie es Lewis Hamilton vor ein paar Jahren war.»

Steiner warnt aber auch: «Wenn man sich auf einer solchen Erfolgswelle befindet, hat man Selbstvertrauen, ist glücklich mit dem Leben und nichts geht schief. Aber alle guten Dinge enden irgendwann. Es wird nicht ewig dauern – man schaue sich nur Lewis gerade an.»

WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 110 Punkte

02. Pérez 85

03. Leclerc 76

04. Sainz 69

05. Norris 58

06. Piastri 38

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 4

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Ocon 0

17. Zhou 0

18. Ricciardo 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 151

03. McLaren 96

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 7

07. Haas 5

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0