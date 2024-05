Günther Steiner: «Da kann man nicht stolz drauf sein»

Ex-Haas-Teamchef Günther Steiner hat eine klare Meinung zum Auftritt seines früheren Schützlings Kevin Magnussen im Sprint von Miami. Der Südtiroler findet deutliche Worte für die Art und Weise, wie der Däne fuhr.

Wie schon in Saudi-Arabien opferte sich Kevin Magnussen auch im Miami-Sprint für ein gutes Team-Ergebnis. Der Däne spielte erneut den Bremsklotz, damit sein Teamkollege Nico Hülkenberg vorne in die Punkte kommen konnte, was auch gelang. Der Deutsche sammelte als Siebter zwei WM-Zähler. Magnussen kassierte hingegen drei 10-sec-Strafen, weil er im Duell mit Lewis Hamilton mehrmals neben der Strecke war und sich so einen Vorteil verschaffte.

Sein Gegner nahm es gelassen. «Das Duell war ein paar Mal jenseits des Erlaubten, aber ganz ehrlich – ich mag dieses Beinharte. Daher bin ich auch nicht frustriert, ich verstehe seinen Standpunkt, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen», kommentierte der siebenfache Weltmeister. Magnussen selbst räumte ein: «Alle meine Strafen sind verdient, keine Frage, aber ich musste für das Team fahren.»

Später musste er sich noch lange vor den Regelhütern erklären, weil der Verdacht des unsportlichen Verhaltens aufkam. Manch einer im Fahrerlager ärgerte sich über den Auftritt des 31-Jährigen, der zum zweiten Mal eine Strafe nach der anderen kassiert hatte, weil er die Gegner seines Teamkollegen mit allen erlaubten und unerlaubten Mitteln hinter sich hielt.

McLaren-Teamchef Andrea Stella bezeichnete die Fahrt des Blondschopfs gar als inakzeptabel, und forderte eine Rennsperre. Doch die Regelhüter konnten keine Unsportlichkeit erkennen und sahen von weiteren Strafen ab.

Magnussens früherer Teamchef Günther Steiner wollte nicht so weit wie Stella gehen. Der Südtiroler, der als Botschafter für den Miami-GP im Paddock war, erklärte bei den Kollegen von «Sky»: «Man müsste wieder eine Boxendurchfahrtsstrafe ins Reglement aufnehmen, dass man nicht diese 10 Sekunden bekommt. Weil wenn du einmal die ersten 10 hast, ist ja egal, ob du noch zehn bekommst. Eine Boxendurchfahrtsstrafe macht schon etwas anderes aus, wenigstens musst du da rausgehen und innerhalb von zwei Runden durch die Boxengasse fahren, dann bist du wenigstens weg und kannst nicht weiter stören.»

Aber auch Steiner übte deutliche Kritik: «Ich glaube, sportlich ist es auch sehr zu überlegen, was da gemacht wurde. Man muss auch fair bleiben, auch wenn man aggressiv sein kann. Aber das ist jetzt das zweite Rennen, in dem dieses Spielchen gemacht wurde. Und ich denke, da kann man als Fahrer nicht stolz drauf sein, dass man einem anderen das Rennen kaputtmacht. Ich denke auch, dass Nico sowieso vor Lewis gelandet wäre, weil er sowieso schneller war.»

Im Rennen kassierte Magnussen erneut eine Strafe, diesmal für die Kollision mit Logan Sargeant. Nun ist er nur noch zwei Punkte von einer Rennsperre entfernt.

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:49,876 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,612 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +9,920

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,650

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +16,407*

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,585

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +26,185

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,789

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +37,107

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,746

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +40,789

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +44,958

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,756

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +49,979

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +50,956

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +52,356

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,173

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:04,683 min

19. Alex Albon (T), Williams, +1:16,091

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

*5-sec-Zeitstrafe wegen Kollision mit Piastri

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 103

03. Leclerc 98

04. Norris 83

05. Sainz 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 239 Punkte

02. Ferrari 187

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0