Warum Norris' Sieg in Miami Mercedes Hoffnung macht

Mercedes Fuhr in Miami auf Platz sechs und acht. Ihr Kundenteam McLaren holte den Sieg. Pilot George Russell und Teamchef Toto Wolff erklären, warum das dem ehemaligen Serienweltmeister Hoffnung macht.

Platz sechs und Platz acht für Mercedes in Miami. Mit zwölf Punkten holten die Stuttgarter beim ersten US-Rennen der Saison die drittbeste Punkteausbeute der bisherigen Saison.

Hoffnung schöpft Mercedes aber ausgerechnet aus dem Sieg eines Kundenteams.

McLaren und Lando Norris siegten spektakulär in Miami. Das Papaya-Team fährt mit Mercedes-Motor im Heck.

Mercedes-Pilot George Russell: «Vor zwölf Monaten hat sich McLaren hier in Miami auf P17 und P18 qualifiziert und jetzt haben sie gewonnen. Das zeigt also, was möglich ist, wenn sie die Dinge richtig hinbekommen. Das klappt bei uns aktuell nicht.»

McLaren lag in Miami mit dem Upgrade-Paket erneut goldrichtig.

Den letzten Mercedes-Sieg holte George Russell im November 2022 in Brasilien. Davor gewann zuletzt Lewis Hamilton in Jeddah 2021. Die Regel-Revolution zur Saison 2022 hatte Mercedes schwer zugesetzt.

Russell: «Ich glaube, wir müssen einfach akzeptieren, dass wir im Moment nur das viertschnellste Team sind. Rundenzeiten lügen nicht und der WM-Stand auch nicht.»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff über McLaren: « Sie haben seit letztem Sommer einen gewaltigen Schritt gemacht, und das mit einem Mercedes-Motor. Es ist wichtig für uns alle zu sehen, dass man diese Schritte machen kann, wenn man die richtigen Upgrades bringt und die richtige Arbeit macht.»

In Miami hatte Mercedes bereits einige Upgrades, unter anderem am Unterboden, mitgebracht.

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:49,876 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,612 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +9,920

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,650

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +16,407*

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,585

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +26,185

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,789

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +37,107

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,746

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +40,789

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +44,958

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,756

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +49,979

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +50,956

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +52,356

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,173

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:04,683 min

19. Alex Albon (T), Williams, +1:16,091

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

*5-sec-Zeitstrafe wegen Kollision mit Piastri

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 103

03. Leclerc 98

04. Norris 83

05. Sainz 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 239 Punkte

02. Ferrari 187

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0