Helmut Marko: «Dann reicht auch der Max-Faktor nicht»

Dr. Helmut Marko weiss, dass Red Bull Racing in Monaco noch Zeit finden muss

Red Bull Racing-Star Max Verstappen beendete das zweite Training in Monte Carlo auf dem vierten Platz. Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko erklärte, was Hoffnung macht – und wo das Weltmeister-Team zulegen muss.

Bereits beim vergangenen Rennwochenende in Imola erlebte Max Verstappen einen schwierigen Auftakt ins Wochenende. Der dreifache Champion aus dem Red Bull Racing Team konnte das Blatt aber wenden und am Samstag die Pole und sonntags den Sieg erobern. In Monte Carlo verlief der Trainingsfreitag auch nicht nach Wunsch.

In der ersten Trainingssession verzichtete Verstappen darauf, auf der schnellen weichen Mischung auszurücken, am Ende belegte er den elften Platz auf der Zeitenliste. Sein Teamkollege Sergio Pérez reihte sich direkt hinter ihm auf Position 12 ein, knapp zweieinhalb Zehntel fehlten dem Mexikaner auf die Zeit des Niederländers. In der zweiten Session war Verstappen dann der Viertschnellste, Pérez belegte den achten Platz.

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko fasste zusammen: «Das Auto ist immer noch zu hart, aber wir sind auch noch nicht mit voller Motorleistung gefahren. Nach wie vor ist Charles Leclerc der grosse Favorit, aber wir konnten uns zwischen dem ersten und zweiten Training verbessern.»

Der Grazer betonte auch: «Ich denke, wir sind die Zweitschnellsten hinter Leclerc, aber wir müssen einen Weg finden, damit das Auto nicht so stark springt, ohne dabei die aerodynamischen Vorteile einzubüssen.» Und er tröstete sich: «Unser Longrun war gut, aber das hilft ja nix, wenn du nicht vorn startest. Aber das wird uns hoffentlich helfen, das Problem zu lösen.»

Gewohnt offen erklärte der Doktor auch: «Wenn wir das Auto nicht besser hinkriegen, reicht auch der Max-Faktor nicht. Mit dem Auto, das wir heute haben, ist es nicht genug.»

2. Training, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,278 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11,466

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,753

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,813

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,953

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11,962

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,062

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12,099

09. Alex Albon (T), Williams, 1:12,257

10. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,260

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:12,349

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,366

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:12,473

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:12,554

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:12,569

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:12,577

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,750

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:12,790

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:13,057

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:13,773





1. Training, Monaco

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,169

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,198

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,295

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,396

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:12,397

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:12,775

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,789

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:12,875

09. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:12,901

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,954

11. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:12,987

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,229

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:13,248

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:13,390

15. Alex Albon (T), Williams, 1:13,425

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,576

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:14,150

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:14,159

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:14,570

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,356