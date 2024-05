Toto Wolff: «Befinden uns auf dem richtigen Weg»

Die Mercedes-Piloten George Russell und Lewis Hamilton nahmen den GP in Monte Carlo von den Startplätzen 5 und 7 in Angriff und kamen auch auf diesen Positionen ins Ziel. Teamchef Toto Wolff zog eine positive Bilanz.

Die frühe rote Flagge im Monaco-GP durchkreuzte so manche Strategie, auch das Mercedes-Team musste reagieren, als das Rennen nach den Start-Crashs in der ersten Runde unterbrochen wurde. Trotz des zweiten Starts kamen die beiden Sternfahrer auf den Plätzen 5 und 7 ins Ziel – auf diesen Positionen hatten sie den prestigeträchtigen Grand Prix in den Häuserschluchten des Fürstentums auch in Angriff genommen.

Teamchef Toto Wolff fasste zusammen: «Alles in allem hatten wir ein positives Wochenende. Wir waren im Qualifying viel näher dran als in der bisherigen Saison und zeigten während des gesamten Rennens ein gutes Tempo. Und das trotz der roten Flagge auf der ersten Runde, die uns viele unserer Strategie-Optionen nahm.»

«Nach der roten Flagge entschieden wir uns, auf die mittelharten Reifen zu wechseln, und sowohl George als auch Lewis haben einen guten Job gemacht und auf die Reifen Acht gegeben. Lewis hätte nicht stoppen müssen, aber wir waren dazu in der Lage, ihn an die Box zu holen und den Extra-Punkt für die schnellste Rennrunde zu sichern», schilderte der Österreicher.

Wolff ist sich sicher: «Wir befinden uns auf dem richtigen Weg und haben verstanden, wie wir die Fahrzeugbalance verbessern müssen, und wir bringen Updates, um das umzusetzen. Wir wissen, dass es je nach Strecke Höhen und Tiefen geben wird, aber insgesamt bin ich mit der Entwicklungsrichtung zufrieden. Mal sehen, wie wir in Kanada abschneiden.»

Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 2:23:15,554 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,152 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +7,585

04. Lando Norris (GB), McLaren, +8,650

05. George Russell (GB), Mercedes, +13,309

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +13,858

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,908

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

09. Alex Albon (T), Williams, +1

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2 Runden

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Unfall

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 2

10. Sauber 0