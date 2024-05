Carlos Sainz (Ferrari): Verstappen spürt den Druck

​Ferrari hat mit Charles Leclerc den Monaco-GP gewonnen, Carlos Sainz wurde Dritter, WM-Leader Max Verstappen hingegen ist nur Sechster geworden. Sainz glaubt, dass Verstappen unter Druck gerät.

Sieg beim Heim-GP von Monaco für Charles Leclerc, Carlos Sainz hinter Oscar Piastri (McLaren) solider Dritter – Ferrari hat in Monte Carlo ein starkes Mannschaftsergebnis eingefahren und ist im Konstrukteurs-Pokal bis auf 24 Punkte an den scheinbar übermächtigen Leader Red Bull Racing herangerückt. Denn Weltmeister Max Verstappen wurde am Mittelmeer nur Sechster, Sergio Pérez schied kurz nach dem Start durch den Rammstoss von Kevin Magnussen aus.

Der Spanier Carlos Sainz glaubt: «Mein gesunder Menschenverstand sagt mir, dass Red Bull Racing auf herkömmlichen Rennstrecken noch immer vorne liegt. Aber die Zeiten der Dominanz sind vorbei.»

«Dahinter folgen wir und McLaren auf Augenhöhe. Letztlich sind die Abstände zwischen den ersten drei Teams sehr gering geworden. Wenn ich Imola und Miami als Massstab heranziehe, dann sprechen wir hier vom Zehntelbereich.»

«Jetzt kommt es auf die Entwicklung an. Ein gelungenes Update bei einem Team kann das Kräfteverhältnis verschieben und den Ausschlag geben über Sieg oder Niederlage.»



«Es zeigt sich, dass Verstappen und Red Bull Racing langsam unter Druck geraten. Wir wussten, dass uns Strecken wie Monaco liegen, das wird auch für Singapur gelten. Montreal hat ebenfalls seine eigenen Gesetze, mit dieser Mischung aus Randstein-Fahren, langsamen Kurven und Highspeed-Passagen. Erst mit Spanien folgt dann wieder eine normale Rennstrecke.»



«Wir müssen den Druck aufrechterhalten, und Red Bull Racing kann sich da vorne keinen Fehler erlauben. Sonst sind wir und McLaren sofort da. Und das ist eben der Unterschied zum ersten Teil der Saison. Da war der Vorsprung von Red Bull Racing oft so gross, dass niemand dahinter von einem Schwächeln profitieren konnte. Das ist nun anders.»





Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 2:23:15,554 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,152 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +7,585

04. Lando Norris (GB), McLaren, +8,650

05. George Russell (GB), Mercedes, +13,309

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +13,858

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,908

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

09. Alex Albon (T), Williams, +1

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2 Runden

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Unfall

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall



WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 2

10. Sauber 0