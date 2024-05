Christian Horner zum Aus für Pérez: «Das ist brutal»

​Der Mexikaner Sergio Pérez erlebte ein schwieriges Wochenende in Monte Carlo. Der Monaco-GP-Sieger von 2022 wurde in der Quali nur 16. und im Rennen von Kevin Magnussen weggeräumt.

«Das ist brutal.» So fasst Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner das Monaco-Wochenende 2024 von Sergio Pérez zusammen, vor allem das frühe Aus im Rennen.

Der WM-Zweite von 2024 schied im ersten Quali-Segment aus und musste mit Startplatz 16 vorliebnehmen, sein Rennen war nach wenigen hundert Metern vorbei, weil er von Haas-Fahrer Kevin Magnussen in die Leitschienen gekickt wurde.

Christian Horner erkennt, wie die Konkurrenz näher rückt, und sagt: «Die Herausforderung von Ferrari und McLaren nehmen wir überaus ernst, also brauchen wir da vorne zwei Autos, die Spitzenergebnisse einfahren.»

Pérez begann die Saison stark: Zweiter in Bahrain und Saudi-Arabien, nach einem fünften Rang in Australien folgten zwei weitere Podestplätze, als Zweiter in Japan und als Dritter in China, seither jedoch geht es rückwärts – Vierter in Miami, Achter in Imola, out in Monaco.

Horner weiter: «Die ersten sechs Rennen von Checo waren stark. Jetzt darf kein Durchhänger kommen, sondern er muss an diese Ergebnisse anschliessen.»



Horner erwartet auch für den kommenden Grand Prix von Kanada viel Gegenwind der RBR-Rivalen.





Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 2:23:15,554 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,152 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +7,585

04. Lando Norris (GB), McLaren, +8,650

05. George Russell (GB), Mercedes, +13,309

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +13,858

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,908

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

09. Alex Albon (T), Williams, +1

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2 Runden

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Unfall

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall



WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 2

10. Sauber 0